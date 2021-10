Jelgavā mainās torņa, muzeja un Vecpilsētas ielas 14 darba laiks

No 1. oktobra mainīsies Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa, koka mājas Vecpilsētas ielā 14 un Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja darba laiks, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Noslēdzot vasaras tūrisma sezonu, no 1. oktobra mainīsies Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa darba laiks. Tūrisma informācijas centrs, izstāžu zāle un skatu laukums tornī būs atvērts otrdienās un trešdienās no pulksten 10 līdz 18, ceturtdienās, piektdienās un sestdienās no pulksten 10 līdz 22, bet svētdienās no pulksten 11 līdz 22. Vēstures ekspozīcijas tornī būs aplūkojamas no otrdienas līdz sestdienai no pulksten 10 līdz 18, svētdienās no pulksten 11 līdz 18. Pirmdienās tornis apmeklētājiem slēgts.

Rekonstruētā koka māja Vecpilsētas ielā 14 – viena no senākajām un vērtīgākajām koka dzīvojamām mājām Jelgavā, kas saglabājusies līdz mūsdienām, – apmeklētājiem no 1. oktobra būs atvērta ceturtdienās, piektdienās un sestdienās no pulksten 11 līdz 18. Apmeklējumu var pieteikt pa tālruni 63005407 un māju izstaigāt pašiem vai gida pavadībā.

No 1. oktobra mainīsies arī Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja darba laiks. No otrdienas līdz svētdienai tas apmeklētājus uzņems no pulksten 10 līdz 17, bet pirmdienās muzejs ir slēgts. Ādolfa Alunāna memoriālā muzeja darba laiks paliek nemainīgs – tas atvērts no otrdienas līdz svētdienai no pulksten 10 līdz 17 ar pusdienas pārtraukumu no pulksten 13 līdz 14. Jāpiebilst gan, ka šajā nedēļas nogalē, 2. un 3. oktobrī, Alunāna muzejs apmeklētājiem būs slēgts darbinieka prombūtnes dēļ.

Foto: no arhīva