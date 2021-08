Jelgavā norisināsies Siera diena

Šodien Jelgavā norisināsies Siera dienas pasākumi, informēja biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja Vanda Davidanova.

Svētku tirgū, sieru ēdienos, sacensībās un konkursos pasākumā dienā satiksies PKS "Straupe", AS "Smiltenes piens", AS "Jaunpils pienotava", AS "Limbažu siers", AS "Talsu piensaimnieks", SIA "ELPA, PLPKS "Dundaga", AS "Lazdonas piensaimnieks", SIA "Malevss" un apmēram 30 zemnieku saimniecību sieri.

Brīvdabā darbosies "Siera restorāns ar novadu garšām". Katrā ēdienā šajā "restorānā" būs siers vai biezpiens. Restorānā darbosies "Lazdonas piensaimniekam" piederošā restorāna "Efeja" šefpavāre Kristīne Bratka, Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikuma skolotājas Ligita Šefere un Sandra Degaine, Talsu novada zemnieku saimniecības "Ēmužas" īpašnieks un šefpavārs Aivars Varņeckis, Ogres tehnikuma skolotājas Māra Strazdiņa un Gita Kalnageidāne, Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma skolotājas Indra Vizule, Dzintra Znatnaja, Evita Zviedre un Jelgavas konditorejas "Putni" vadītāja Iveta Trautmane.

Tāpat pasākumā tiks prezentēta lielākā siera plate, kuru no deviņu ražotāju sieriem gatavos Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma skolotāja Inese Bedeice. Plate būs 2,8 metrus gara un tā simbolizē Latvijas sieru draudzīgo tikšanos svētkos.

PKS "Straupe" svētku apmeklētājiem piedāvās 70 kilogramu smagu siera rituli, bet Latvijas vairākkārtējais čempions Didzis Zariņš vilks 15 tonnas smagu piena mašīnu.

Pasākumā muzicēs grupa no Rēzeknes "Gincs un es".

