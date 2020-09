Jelgavā notiks rudens gadatirgus; tirgotāji vēl var pieteikties

26. septembrī no pulksten 10 līdz 15 Jelgavā, Hercoga Jēkaba laukumā un skvērā aiz kultūras nama notiks rudens gadatirgus "Miķeļdienu gaidot", un tirgotāji vēl var pagūt pieteikties. Šis tirgus būs īpašs ar to, ka Hercoga Jēkaba laukums pārtaps par stādu placi, līdz ar to pircēji varēs iegādāties ne tikai ierastos amatniecības izstrādājumus un rudens veltes, bet plašā klāstā arī stādus, ar ko vēl rudenī var pagūt papildināt savu dārzu, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Tirgotāji var pieteikties līdz 18. septembrim, aizpildot pieteikuma anketu mājaslapā www.festivali.jelgava.lv. Tur pieejams arī gadatirgus nolikums un var iepazīties ar tirdzniecības vietu zonējumu. Dalībai rudens gadatirgū īpaši tiek gaidīti pieteikumi no tirgotājiem un amatniekiem, kuru piedāvājumā ir piemājas dārziņos, zemnieku saimniecībās un mežā ievāktas rudens veltes, stādi un mājražotāju produkcija, informē pašvaldības iestādes "Kultūra" kultūras darba speciāliste Santa Sīle.

"Skābēti kāposti, pašcepta maize un saldi kārumi, rudens veltes no dārza un meža, rotas, silti adījumi un daudzveidīgi amatniecības izstrādājumi – tirgotāju piedāvājums rudens gadatirgū, kā ierasts, solās būt gana plašs. Turklāt, tā kā pavasarī nenotika Stādu dienas, šoreiz dalību apstiprinājuši arī ļoti daudzi stādaudzētāji, uz Jelgavu solot atvest augļukoku, dekoratīvo augu, vīnogu, ziemciešu un citu augu stādus," tā S.Sīle, atklājot, ka stādu tirgotājiem būs atvēlēts Hercoga Jēkaba laukums, savukārt pārējie gadatirgus dalībnieki izvietosies skvērā pie kultūras nama.

Tirgošanos un iepirkšanos papildinās tautas deju ansambļa "Diždancis", "Ritums", "Lielupe" un bērnu deju kolektīva "Vēja zirdziņš" priekšnesumi, kā arī muzicēs neatkārtojamā mūziķu apvienība "Zaļā galma kapela".

Foto: pixabay.com