Jelgavā paplašina iespējas atpūtai uz ūdens; jaunums - elektriskā laiva ar grilu

Pēdējos gados ūdens tūrisma iespējas vasaras sezonā Jelgavā kļūst arvien plašākas, un pilsētu var apskatīt, braucot ne tikai ar kuģīti, bet arī ar ūdens velosipēdu, SUP dēli un šīs sezonas jaunumu – Latvijā ražotu elektrisko laivu ar grilu. Saulainā laikā atpūta uz ūdens ir pieprasīta un pakalpojumu sniedzēju nomas punktus izmanto pat 100 apmeklētāju dienā, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Jelgavā ir trīs ūdens sporta un atpūtas nomas punkti, jahtklubs, kā arī nodrošināta virkne citu ūdens aktivitāšu iespēju. Ja vēl pirms gadiem piedāvājums atpūtai uz ūdens pilsētā bija visai vienveidīgs, tad šobrīd pakalpojumu klāstā ir vairāk nekā 30 katamarānu, vismaz 20 SUP dēļu. Upes plūdumu var izbaudīt ar septiņām airu laivām, bet aktīvās atpūtas cienītājiem pieejamas ap 40 kanoe, ļaujot iepazīt upes ne tikai Jelgavā un tuvākajā apkārtnē, bet arī citviet Latvijā. Izbraucienus pa Driksu un Lielupi piedāvā arī vairāki kuģīši, kas pasažierus uzņem laivu piestātnē. Tāpat pilsētā labiekārtotas divas pludmales.

Kā skaidro pakalpojumu sniedzēji, atpūtnieku izvēli un plūsmu visvairāk diktē laikapstākļi un peldlīdzekļu noma sliktos laikapstākļos netiek piedāvāta. Tāpēc, jo karstākas ir saulainās dienas, jo biežāk atpūtai uz ūdens Jelgavā tiek atvēlēts laiks darbdienu vēlajās pēcpusdienās un vakaros. "Ierasti darbdienā mūsu nomas punktu izmanto vidēji 50 reižu, bet brīvdienās, īpaši saulainās, klientu ir krietni vairāk. Visbiežāk – vismaz 80 procentos gadījumu – cilvēki izvēlas ūdens velosipēdus, bet tiek nomāti arī SUP dēļi un jaunais mega SUP, kas paredzēts 4–7 cilvēkiem," stāsta nomas punktā "Pelikāns", kas atrodas blakus restorānam "Pilsētas elpa". Ierasti peldlīdzekļus var iznomāt līdz pulksten 22–23, bet nomas punkta Pasta salā 3 piedāvājumā ir arī speciāli aprīkoti katamarāni braukšanai nakts laikā. SUP dēli var iznomāt par 5–40 eiro atkarībā no izmantošanas ilguma, bet ūdens velosipēdu – par 3–5 eiro stundā.

Kā informē Jelgavas reģionālajā Tūrisma centrā (JRTC), par ūdens atpūtas iespējām interesējas teju katrs desmitais centra apmeklētājs. No 15. maija līdz 30. jūnijam par ūdens aktivitātēm interesējušies teju 7000 cilvēku, un vislielākā interese bijusi ap Jāņiem.

Šīs sezonas jaunums ir elektriskā laiva, ko piedāvā tūrisma pakalpojumu sniedzējs "Migo City". Kā stāsta uzņēmuma līdzdibinātājs Mārtiņš Gedominskis, konsultējoties ar domubiedriem, viņš noskaidrojis, ka Latvijā darbojas laivu būvētājs "Dole Marine", kas izstrādā arī elektriskās laivas. No šī uzņēmuma iegādāta laiva, ko vienlaikus var izmantot līdz astoņiem cilvēkiem, – tajā iebūvēts grils, galds, mūzikas iekārta, apgaismojums un saulessargs. Elektriskā laiva ir alternatīva līdzšinējam ūdens atpūtas piedāvājumam, jo to var vadīt ikviens un brauciens reizē ir izklaides pasākums, skaidro M.Gedominskis. Elektriskās laivas nomas cena – 25 eiro stundā.

Aktīvi laiku pavadīt uz ūdens Jelgavā var arī dažādos pasākumos. Tā, piemēram, divas reizes mēnesī līdz 22. septembrim Lielupes ūdeņos norisinās ģimeņu airēšanas sacensības tūristu kanoe laivās, bet atpūtas laivu braucienus organizē uzņēmums "Ozolaivas.lv".

Jau trīs gadus satiksmi Jelgavas ūdeņos regulē pašvaldības saistošie noteikumi, kuros īpaša uzmanība pievērsta kuģošanai un atpūtai uz ūdens. Sportam un atpūtai paredzēto peldlīdzekļu izmantošanu atļauts īstenot vietā vai maršrutā, kas saskaņots ar JRTC, turklāt brauciena laikā nedrīkst iebraukt peldvietās. Tāpat, izmantojot aktīvās atpūtas iespējas uz ūdens, jāievēro nomas punkta drošības prasības un jāizmanto glābšanas veste.

Savukārt, lai regulētu ūdenstransporta satiksmi Lielupē un Driksā un nodrošinātu drošu kuģošanu, upju krastos un uz tiltiem uzstādītas jaunas un papildinātas esošās navigācijas zīmes, nosakot, piemēram, atļauto kuģošanas ātrumu vai kuģošanas aizliegumu. Kuģošanas noteikumu ievērošanu pilsētas upēs kontrolē ūdenspolicistu patruļa.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība