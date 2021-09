Jelgavā sākusies jauno dzejnieku pieteikšanās "Dzejas slamam"

Tradicionāli septembrī tiek atzīmēta Dzejas diena. Jelgavā tā šogad ienāks ar vadmotīvu "Dzejas vilnī", un dažādas aktivitātes iecerētas 16. septembrī. Bet no 1. līdz 14. septembrim izsludināta pieteikšanās jauno dzejnieku sacensībām "Dzejas slams 2021". Galvenā balva – 100 eiro, informē Jelgavas pilsētas bibliotēka.

Jau sesto gadu Dzejas dienas ieskandinās velobrauciens "Dzejritenis", pieturot pie četrām pilsētas bibliotēkām, lai vērotu radošus priekšnesumus un klausītos dzejas lasījumus. Pulksten 11 "Dzejritenis" piestās pie Jelgavas bibliotēkas Akadēmijas ielā 26, pulksten 12.20 – pie Miezītes bibliotēkas Dobeles šosejā 100, pulksten 13.40 – pie Pārlielupes bibliotēkas Loka maģistrālē 17, bet pulksten 14.40 – pie bērnu un jauniešu bibliotēkas "Zinītis" Zemgales prospektā 7.

"Dzejas viļņa" kulminācija gaidāma pie "Silvas" tējas namiņa Pasta salā. Pulksten 16 tur norisināsies konkurss "Dzejas slams 2021" jeb jauno dzejnieku sacensības, kad dzejnieki izpilda savus oriģināldarbus un žūrijas un skatītāju balsojumā tiek noteikts uzvarētājs. Galvenās balva – 100 eiro no Jelgavas bibliotēkas. "Dzejas slamu" vadīs Latvijas Nacionālā teātra aktrise Zane Jančevska. Lai piedalītos konkursā, obligāti iepriekš jāpiesakās, un to var izdarīt, no 1. septembra līdz 14. septembra pulksten 12 sūtot pieteikumu ar savu dzejas piemēru uz e-pasta adresi dzeja2021@gmail.com. Apstiprinājums par dalību tiks izziņots līdz 15. septembra pulksten 18. Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt pa tālruni 29445246. Ar konkursa nolikumu var iepazīties ŠEIT.

Pulksten 17.30 iecerēti dzejnieku Ivara Šteinberga, Lotes Vilmas Vītiņas, Marijas Luīzes Meļķes un Eduarda Aivara dzejas lasījumi, bet pulksten 18.30 – koncertuzvedums "Ūdens malas ritmi", kurā piedalīsies Z.Jančevska, Jēkabs Jančevskis, Lauma Bērza, Ansis Jansons un sitaminstrumentāliste Marta Kauliņa ar perkusijām.

Ieeja – bez maksas. Pasākumā Pasta salā būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un derīgs digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina vakcināciju pret Covid-19 vai pārslimošanu, vai negatīvs Covid-19 testa rezultāts.

Jelgavas bibliotēka vērš uzmanību, ka, ierodoties uz pasākumu, tiks apkopota informācija par apmeklētāju: vārds, uzvārds, kontakttālrunis un sēdvieta pasākumā. Informācija tiks glabāta vienu mēnesi.

Mainoties epidemioloģiskajai situācijai valstī, pasākuma plānā iespējamas izmaiņas.

Publicitātes vajadzībām var tikt filmēts un fotografēts.

Foto: no arhīva