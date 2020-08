Jelgavā sestdien notiks Latvijas novadu Siera diena

Jelgavā sestdien, 29.augustā, notiks Latvijas novadu Siera diena, aģentūru LETA informēja biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja Vanda Davidanova.

Pasākumā būs iespēja nogaršot un iegādāties apmēram 50 dažādus sierus, tostarp pasākumā piedalīsies AS "Smiltenes piens", AS "Jaunpils pienotava", AS "Limbažu siers", PKS "Straupe", AS "Talsu piensaimnieks", SIA "ELPA, PLPKS "Dundaga", AS "Lazdonas piensaimnieks", AS "Rankas piens" un SIA "Malevs" jeb "SierŠtelle".

Svētkos paredzēta arī Siera zupu parāde.

Siera svētku laikā notiks arī sacensības "Jelgavas stiprinieks" un "Jelgavas stipriniece". Vīrieši varēs mēroties spēkiem, izstieptās rokās ceļot 22 kilogramus smago "Limbažu siera" "Grande Duro" rituli, bet sievietes -17 kilogramus smago siera "Sole Grosso" rituli. Pirmais dalībnieks, kurš rituli spēs pacelt vairāk nekā 100 reižu, to saņems balvā.

Davidanova norādīja, ka Latvijā siera patēriņš un arī saražotā siera daudzums palielinās. 2020.gada pirmajā pusgadā Latvijas uzņēmumi ir saražojuši par 5% vairāk siera nekā pērn pirmajā pusgadā.

"Siera klubs" katru gadu organizē Latvijas novadu Siera dienu, un katru gadu pasākums notiek citā Latvijas pilsētā.

Foto: runabildes.lv