Jelgavā svin Vecpilsētas ielas svētkus (FOTO)

Ar moto "Vārdā ir spēks" 12. septembrī tiek svinēti Vecpilsētas ielas svētki, kas jau kopš 2013. gada ik gadu notiek Jelgavas vēsturiskajā ielā, aicinot saskatīt tās attīstības perspektīvas un baudīt kultūras programmu. Šoreiz svētkos jelgavnieki un pilsētas viesi uz svētku skatuves vēroja dzejas, teātra un mūzikas priekšnesumus, jaunākos svētku dalībniekus visvairāk piesaistīja radošās darbnīcas, kā arī ikviens tika gaidīts restaurētajā ēkā Vecpilsētas ielā 14, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Tā kā septembris ir Dzejas dienu mēnesis, uz skatuves kāpušie mākslinieki tika aicināti izteikties par dzejas nozīmi viņu dzīvē un veltīt arī spēka vārdus Vecpilsētas ielai. "Dzeja ir dvēseles stāvoklis, var teikt, ka pat pati eksistence ir dzeja. Bet Vecpilsētas ielai vēlos teikt – tu esi dzīva, mēs tevi mīlam, Vecpilsētas iela!" tā Jelgavas Studentu teātra režisore Astra Kacena, kuras aktieru izpildījumā svētku dalībnieki varēja iepazīt japāņu viduslaiku anekdotes jeb "Kjogenstāstus" ar unikālajiem šīs teātra mākslas formas noteikumiem – skanējumu, izpildījumu un vēdekļa īpašo lomu izrādē. Tāpat skatītājus priecēja Jelgavas Latviešu biedrības teātris ar izrādi "Vientiesis gadatirgū" Aijas Treijas režijā. Jelgavas pilsētas un Ozolnieku novada aktieri veda muzikālā dzejas pēcpusdienā, un līdztekus dziesmām savu vārdu dzejā atklāja Žoržs Siksna un Tirkīza kora ansamblis, kas vienlaikus sāka savas 10. jubilejas sezonu.

Vecpilsētas ielas svētkos darbojās simbolisks tirdziņš, notika radošās darbnīcas bērniem un pieaugušajiem, kas īpaši piesaistīja ģimenes. Tā, piemēram, ar mazajām stellēm strādāt interesentus apmācīja amatnieku darbnīcas un tautastērpu darinātavas "Austras raksti" vadītāja Aija Mālkalna. "Pēc nedēļas septembrī svinēsim savu piecgadi visu šo laiku arī esam piedalījušies Vecpilsētas ielas svētkos. Šodien piedāvājam gan pamēģināt strādāt ar stellēm, gan novērtēt un iegādāties gatavus darinājumus," stāsta A.Mālkalna. "Austras rakstu" piedāvātā nodarbe bija viena no pirmajām, ko svētkos izmēģināja mazie jelgavnieki Alise un Rolands. Viņu mamma Agnese stāsta, ka tieši iespēja bērniem darboties ieinteresē gadu no gada apmeklēt turpat māju tuvumā esošos svētkus: "Jelgavā dzīvojam kopš 2014. gada un mūsu mājas ir tepat blakus ielā, tāpēc vienmēr cenšamies apmeklēt svētku pasākumus, jo bērniem tas ir kaut kas interesants un tādas lietas kā šeit ikdienā nevar redzēt. Man interesē teātra priekšnesumi, bet bērniem, protams, visas darbnīcas, kurās arī padarbosimies."

Tāpat Vecpilsētas ielā darbojās biedrība "Mans tautastērps" ar radošo darbnīcu, kurā zāļu sieva Līga Reitere mācīja gatavot atvasaras receptes ar augiem ķermenim un veselībai. Ilze Buivida no lietišķās mākslas studijas "Sauldare" vadīja divpusējo rakstaino cimdu adīšanas meistarklasi, keramikas ceplis "Madze" piedāvāja darbnīcu māla rotu un svečturu darināšanā, Evita Lisovska no "Prieka mustura" vadīja darbnīcu radošā apģērba labošanā, parādot, kā ar dekoratīviem elementiem var novērst nelielus apģērba defektus, bet skolotāja Iveta Seimanova no biedrības "Latgales etnogrāfiskā vēstniecība" vadīja darbnīcu bērniem "Tautastērpu raksti zīmējumos un dekoratīvu priekšmetu izgatavošana ar tautastērpu rakstu motīviem".

Tāpat svētku dalībnieki varēja apskatīt restaurēto ēku Vecpilsētas ielā 14, kurā notika gan ekskursijas gida pavadībā, gan mākslinieka Ulda Rogas izstāde, kas veltīta Jelgavas 755. jubilejai un piedāvā aplūkot Jelgavas pilsētas skatus. Savukārt pie ēkas īpaši iekārtotā teltī interesenti varēja klausīties Studentu teātra raidlugu “Zaļais putniņš”, kas, kā stāsta aktieri ir izrāde, kuru var ieraudzīt aizverot acis.

