Jelgavā svinēs Lietuvas Republikas proklamēšanas dienu

Lietuva ir pirmā no trim Baltijas valstīm, kas ieguva neatkarību – 1918. gada 16. februārī Lietuvā svin valsts dzimšanas dienu. Svētki ar izstādēm, koncertiem un tradicionālo pasākumu Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, piedaloties Jelgavas lietuviešu biedrībai "Vītis" un ciemiņiem no Lietuvas, tiks atzīmēti arī Jelgavā, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

"Centrālais svētku notikums Jelgavā ir jau par tradīciju kļuvušais pasākums muzejā," stāsta Sabiedrības integrācijas pārvaldes (SIP) vadītājas vietniece kultūras darba speciāliste Evika Kaufelde, turpinot: "Šogad tajā uzstāsies Jelgavas sadraudzības pilsētas Šauļu kamerkoris "Bičuliai", un neatņemama šo svētku muzikālā sastāvdaļa ir arī folkloras kopa "Dimzēns". Pasākumā piedalīsies ne tikai Jelgavas lietuviešu biedrība "Vītis", bet arī citu Latvijas pilsētu biedrības, un pie mums ieradīsies lietuviešu saimniece Janīna Jurgeleviča ar tautisko segu, dvieļu un citu darinājumu izstādi, kas muzejā būs skatāma tikai pasākuma dienā."

Pasākums muzejā sāksies pulksten 13, bet proklamēšanas dienas svinībām par godu koris "Bičuliai" ar dziedājumu piedalīsies arī Svētajā Misē Jelgavas Romas katoļu katedrālē pulksten 11, informē biedrības "Vītis" priekšsēdētājs Aļģimants Burba.

Līdz ar 16. februāra pasākumu, muzejā tiks atklāta Šauļu galerijas "Laiptai" kolekcijas "Šauļu Monmartra" gleznu izstāde. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja direktores vietniece darbā ar sabiedrību Marija Kaupere informē, ka gleznu kolekcija ir unikāla, jo tās darbi katru gadu top starptautiskā plenērā, piedaloties māksliniekiem no vairākām valstīm: "Muzejā redzēsim mazu daļu no lielās darbu kolekcijas, bet, protams, interesantākais ir to tapšanas stāsts, aicinot gleznas radīt dažādu paaudžu un žanru māksliniekus, kas atspoguļosies arī izstādē. Būs gan abstrakti, gan ļoti tradicionāli darbi, kas plenērā atzīti par labākajiem." Mērķtiecīgais darbs pie gleznām, katru gadu pulcējot dažādas raudzes māksliniekus, izstādei izpelnījies Parīzes mākslinieku centra Monmartras nosaukumu. Tā muzejā būs skatāma līdz 8. martam.

Ar Lietuvas 102. gadskārtai veltītu izstādi ikviens var iepazīties jau šobrīd Sabiedrības integrācijas pārvaldes (SIP) telpās Skolotāju ielā 8, kur aplūkojama gleznotāja Sauļus Kropja darbu izstāde "Saulius Kruopis – 60: Es rakstu Baltijas grāmatu", kas ir reizē arī mākslinieka retrospekcija par viņa radošo ceļu glezniecībā. SIP telpās izstāde apskatāma līdz 29. februārim, bet martā tā būs eksponēta Jelgavas pilsētas bibliotēkā.

"Svētku pasākums Jelgavā katru gadu ir labi apmeklēts, jo par to interesējas ne tikai vietējie lietuvieši, bet arī citi pilsētas iedzīvotāji, un vieta vienmēr atrodas visiem. Muzejs ir īpašs arī lietuviešu biedrības vadītājam Aļģimantam, jo kopš 1988. gada vairāk nekā 20 gadu tieši viņš muzeja tornī veica karoga nomaiņu," skaidro E.Kaufelde. Dalība pasākumā ir bez maksas.

Lietuvas Republikas proklamēšanas dienas svinības Jelgavā rīko lietuviešu biedrība "Vītis" kopā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību.

Foto: Pixabay.com