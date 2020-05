Jelgavai jubilejā dāvina musturdeķi

Noslēdzot trīs mēnešus ilgu akciju, kurā iesaistījušies vairāk nekā 100 dalībnieku, biedrība "Mans tautastērps" Jelgavas 755. dzimšanas dienā pilsētai pasniegusi īpašu dāvanu – musturdeķi, ko veido 1350 adīti un tamborēti kvadrātiņi, kurus radījuši gan individuāli veidotāji, gan kolektīvi no Jelgavas, citām pilsētām Latvijā un ārzemēm. Dāvana turpmāk atradīsies Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Dāvanu muzejā Jelgavas domes priekšsēdētājam Andrim Rāviņam pasniedza biedrības "Mans tautastērps" dalībnieces, kuras ir oriģinālās dāvanas idejas autores, vairāk nekā trīs mēnešu garumā pašas radot, kā arī apkopojot biedrībai nodotos un iesūtītos 10x10 centimetrus lielos adītos un tamborētos dzijas kvadrātiņus. Iecere par 755 kvadrātiņu lielu musturdeķi pārspēta teju dubultā, tam sastāvot no 1350 krāsainiem kvadrātiņiem, kas pa krāsām izvietoti 30 rindās un 45 slejās. Musturdeķis ir 4,5 metrus garš un 3 metrus plats, kopā tam sverot 9,6 kilogramus. Apjomīgo segu kopā sašuvušas "Mans tautastērps" dalībnieces Ilze Strēle, Evita Lisovska, Ilze Buivida un Jurgita Červinska. "Katrs kvadrātiņš ir divkārt samīļots, gan sākotnēji to darinot, gan piemeklējot un iešujot to vajadzīgajā vietā. Šūšanas darbi mums aizņēma 90 stundas, katrai no dalībniecēm strādājot pie savas musturdeķa daļas un tad tās sašujot kopā, bet, cik daudz stundu pavadīts visiem kopīgi adot un tamborējot kvadrātiņus, nav saskaitāms, jo dažam tie bija viens vai divi, citam – vairāki desmiti kvadrātiņu – un tapšanā iesaistījušies arī kolektīvi, mākslas studijas un izglītības iestādes. Ļoti ceram, ka ikkatrs sajutīs to siltumu un mīļumu, kas ieadīts, ietamborēts, iepērļots šajā kopīgajā dāvanā,» teic biedrības "Mans tautastērps" dibinātāja I.Strēle.

Apkopojot saņemtos un radītos kvadrātiņus, nereti tiem pievienoti arī stāsti un atmiņas, ar ko to autoriem saistās Jelgava. Kāds musturdeķī ieaudis Zemgales līdzenumu krāsas, cits atmiņas par studiju gadiem, bet vēl kāds – rakstus, kas atgādina par vecmāmiņas adītām zeķēm un cimdiem. Starp krāsainajiem kvadrātiņiem vairākkārt parādās arī Jelgavas pilsētas simbolika – karoga krāsas, ģerbonī redzamais alnis, skaitlis "755" un citi ar pilsētu un tās svētkiem saistīti raksti.

Saņemot unikālo dāvanu, Jelgavas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš uzsvēra, ka šī viennozīmīgi ir viena no sirsnīgākajām svētku dāvanām, kas lieliski parāda cilvēku savstarpējo sapratni un saikni ar pilsētu, dāvanas tapšanā piedaloties ne vien Jelgavas iedzīvotājiem, bet arī cilvēkiem, kas šeit mācījušies, uzauguši vai viesojušies. Kvadrātiņus musturdeķim iesūtījuši arī ārzemju latvieši Briselē, Zviedrijā, Luksemburgā, Gērnsijā un citur, vēloties parādīt, ko tieši viņiem nozīmē Jelgava. Kopā ar musturdeķi pilsētai pasniegta arī grāmata, kurā apkopots tā tapšanas process, nosaukti dāvanas tapšanā iesaistītie cilvēki un pievienoti arī viņu iesūtītie stāsti. Musturdeķis turpmāk atradīsies Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā un paredzēts, ka apskatei tas tiks izlikts valsts svētkos 18. novembrī.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība