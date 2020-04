Jelgavas 755 gadu jubileju svinēs attālināti

Nemainot Pilsētas svētku devīzi "Mēs esam Jelgava", šogad Jelgavas 755. jubileju svinēs attālināti, bet mūziķis Kārlis Kazāks sniegs koncertus daudzdzīvokļu namu pagalmos, aģentūra LETA uzzināja pilsētas pašvaldībā.

Plašākais aktivitāšu klāsts, kurās neklātienē mudināti piedalīties jelgavnieki, gaidāms maija izskaņā - no 25.maija līdz 31.maijam -, taču iesaistīties radošās svētku aktivitātēs varēs jau no 1.maija.

Ierasti Pilsētas svētku kulminācija ir maija noslēgumā, un arī šogad no 25.maijam līdz 31.maijam iecerētas aktivitātes attālināti. Viens no pasākumiem ir gājiens. Šogad tas klātienē izpaliks, taču izdzīvot svētku kopības sajūtu jelgavnieki varēs, skatoties videosižetu par iepriekšējo gadu svētku gājieniem no 2015.gada, kas papildināti ar skaitliskiem faktiem. Tāpat Pilsētas svētku nedēļā pilsētas mājaslapā tiks publicēti video ar spilgtākajiem Pilsētas svētku momentiem no Jelgavas 750. līdz 755.dzimšanas dienai.

Pilsētas svētku mēnesī Jelgavā dzimušais mūziķis Kārlis Kazāks atskaņos koncertus daudzdzīvokļu namu pagalmos, tādējādi sveicot jelgavniekus pilsētas 755.dzimšanas dienā. Klausītāji šo koncertu aicināti baudīt no saviem balkoniem vai skatīties pa atvērtu logu, lai tiktu ievēroti drošības pasākumi. Par precīziem laikiem un vietām informācija tiks sniegta atsevišķi.

Savukārt 29.maijā un 30.maijā pa pilsētu ceļos muzikālais "Svētku ekspresis", no kura Jelgavas pilsētas simbols - Alnītis - sveiks iedzīvotājus svētkos.

Jelgavas pašvaldības iestāde "Kultūra" no 18.maija katru dienu publicēs stāstu ciklu ar dažādām kultūras nozares personībām un viņu saikni ar Jelgavu. Tāpat 30.maijā jelgavniekiem tiks piedāvāts video raidījums - muzikālais kokteilis "Pēc trešā zvana". Krāsainā retrospekcijā varēs atskatīties uz spilgtākajām dziesmām, dejām un spožākajiem mirkļiem no Jelgavā rīkotajiem koncertiem, uzvedumiem un šoviem. Video svētku koncerts būs pieejams pašvaldības iestādes "Kultūra" "Facebook" lapā.

No 1.maija radoši jelgavnieki aicināti izpausties, piedaloties simboliskajā Jelgavas karodziņu stafetē. Visa mēneša garumā jelgavnieki aicināti pa e-pastu "jelgava755@jelgava.lv" un pilsētas "Facebook" lapā iesūtīt īsu video, kā tiek simboliski nodots pilsētas karodziņš - tas kalpos kā sveiciens pilsētai svētkos. Karodziņš drukāšanai būs pieejams Jelgavas pilsētas mājaslapā, savukārt izgriešanai tas tiks publicēts arī "Jelgavas Vēstneša" 21.maija numurā. Iesūtītie video katru nedēļu tiks apkopoti, izveidojot vienotu sveicienu, kas būs kā simbolisks Pilsētas svētku gājiens un tiks publicēts pilsētas sociālo tīklu kontos un pilsētas mājaslapā.

Tāpat svētku mēnesī jelgavnieki mudināti iesaistīties sportiskās aktivitātēs, vingrojot kopā ar Jelgavas sportistiem un pieņemot sporta izaicinājumus īpaši izveidotā sporta platformā. Erudīciju varēs apliecināt virtuālajā foto orientēšanās spēlē "Jelgava caur vēstures prizmu", tāpat varēs salikt virtuālo puzli "Daudz laimes, Jelgava!", piedalīties digitālajā spēlē "Gudrais jelgavnieks!", konkursā "Acīgākais jelgavnieks", erudīcijas spēlē "Bibliotēkai 100".

Svētku nedēļā ikvienam virtuāli būs pieejama Jelgavas reģionālā Tūrisma centra veidotā foto izstāde "Toreiz un tagad", kurā var ielūkoties, kā pilsēta gadu gaitā ir mainījusies. Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs "Academia Petrina" logos šajā nedēļā izvietos fotoizstādi "Jelgava un jelgavnieki", Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs savos logos - izstādi "Ā.Alunāna lugas Indriķa Alunāna izdevumos un Ā.Alunāna lugu tēli K.Kugras skulptūrās". Savukārt muzeja mājaslapā un "Facebook" lapā no 28.maija būs skatāma virtuāla izstāde "Jelgava mākslas darbos", bet Ā.Alunāna memoriālais muzejs savā "Facebook" lapā publicēs virtuālo izstādi "Pastaiga pa Ā.Alunāna vietām Jelgavā".

Eliasa muzejs no 28.maija aizsāks arī jaunu rakstu sēriju "Jelgavas vēsture muzejā", pirmā publikācija būs par Jelgavas teātra aktieri un režisoru Jēkabu Zaķi (1893-1961), bet Jelgavas pilsētas bibliotēka piedāvās grāmatu izlasi "10 stāsti par Jelgavu".

No 1.maija jelgavnieki aicināti apliecināt savu radošumu un zināšanas, iesaistoties krustvārdu mīklu konkursā, iesūtot savas izveidotās mīklas par Jelgavu. Mīklas jāiesniedz līdz 15.maijam, un plānots, ka uzvarētāja izveidotā krustvārdu mīkla tiks publicēta maija beigās laikrakstā "Jelgavas Vēstnesis".

Tāpat pilsētas mājaslapā un "Facebook" lapā "Jelgavas pilsēta" reizi nedēļā tiks publicētas un būs pieejamas lejupielādei radošu darbu lapas - krāsojami un risināmi uzdevumi ar Jelgavas skatiem un simboliku.

Pilsētas svētku nedēļā jelgavnieki aicināti pie saviem namiem pacelt Jelgavas karogu, kā arī jelgavnieki, kuriem tas ir pieejams, mudināti svētku nedēļā pie auto piestiprināt pilsētas karodziņus.

Latvijā līdz 12.maijam ir izsludināta ārkārtējā situācija koronavīrusa izraisītās saslimšanas Covid-19 izplatības dēļ, nosakot virkni ierobežojumu.

Foto: no Jelgavas pašvaldības arhīva