Jelgavas bigbends un kamerorķestris svētku noskaņu uzburs tiešsaistes koncertos

Laikā, kad tikšanās klātienē nevar notikt, Jelgavas pašvaldības iestāde "Kultūra" piedāvā svētku noskaņu radīt katram savās mājās, tiešsaistē pieslēdzoties diviem Ziemassvētku koncertiem. 18. decembrī, klausoties skaistākās un iemīļotākās Ziemassvētku melodijas, klausītājus sagaida tikšanās ar Jelgavas bigbendu un Daumantu Kalniņu, savukārt svētku priekšvakarā 23. decembrī koncerts tiešsaistē ļaus baudīt klasisko mūziku baroka noskaņās kopā ar Jelgavas kamerorķestri un Mihailu Čuļpajevu.

Jelgavas pilsētas pašvaldība un iestādes "Kultūra" profesionālie kolektīvi - Jelgavas bigbends un Jelgavas kamerorķestris – sveic savus klausītājus Ziemassvētkos ar diviem bezmaksas tiešsaistes koncertiem. Šobrīd, kad pasaulē notiekošais liedz tikties klātienē, koncerti ļaus uzburt īpašu, siltu un gaišu svētku noskaņu katram savās mājās, esot kopā ar tuvākajiem. Koncertiem 18. un 23. decembrī tiešsaistē varēs pieslēgties Jelgavas pilsētas "Facebook" lapā.

18. decembrī pulksten 14 ar īstu Ziemassvētku klasiku džeza noskaņās svētku prieku katrā mājā ienesīs Jelgavas bigbends Raita Ašmaņa vadībā kopā ar Daumantu Kalniņu. Koncertā "Ziemas ceļa idille" izskanēs tādas pasaulslavenas un iemīļotas melodijas kā "Yo Tannenbaum", "Somewhere in My Memory", "It’s The Most Wonderful Time", "Let It Snow!", "White Christmas", "Jingle Bells", "Santa Claus is Coming To Town", "When a child is Born", kā arī Raimonda Paula "Elēģija" un koncerta tituldziesma "Ziemas ceļa idille".

Savukārt svētku priekšvakarā, 23. decembrī, pulksten 14 ikviens aicināts doties muzikālā ceļojumā kopā ar Jelgavas kamerorķestri diriģenta Aigara Meri vadībā un Latvijas Nacionālās Operas tenoru Mihailu Čuļpajevu uz laiku, kad pasaule iepazina baroka greznību un krāšņumu. Raisot personiskas sajūtas, koncertā "Ziemassvētku elēģija" dzirdēsim Arkandželo Korelli, Džuzepes Torelli, Edvarda Grīga, Aramsa Hačaturjana skaņdarbus, kā arī tādas tradicionālas Ziemasssvētku melodijas kā "Tu, mazā, klusā Bētleme", "Kas ir šis bērns", "Ak, svētā nakts" un "Klusa nakts, svēta nakts". Bet koncerta noslēgumā izskanēs Raimonda Paula un Jāņa Petera "Ziemeļblāzmas romance".

Foto: Jelgavas pašvaldības iestāde "Kultūra"