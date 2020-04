Jelgavas jubilejas gada musturdeķim radīti jau 1350 kvadrātiņi

Vairākus mēnešus biedrībā "Mans tautastērps" apkopoti kolektīvu un individuālo darinātāju adīti un tamborēti kvadrātiņi, kas iesūtīti gan no Latvijas, gan ārvalstīm un kopā veidos unikālu dāvanu Jelgavai 755. jubilejā – musturdeķi. Biedrības sākotnējā iecere – 755 kvadrātiņi – pārspēta teju dubultā. Dāvanas tapšanai saņemti 1350 kvadrātiņi, bet paredzams, ka to skaits būs vēl lielāks, jo daļa darinājumu vēl ir ceļā, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Biedrības "Mans tautastērps" dibinātāja Ilze Strēle atklāj, ka, sākot šo akciju, tik liela atsaucība nebija gaidīta. "Ideja sākumā bija 755 kvadrātiņi – pa vienam mūsu pilsētas 755 gadiem. Domājām – ja nesasniegsim šo skaitu, nebūs problēmu trūkstošos kvadrātiņus uzradīt pašiem. Tomēr atsaucība ir bijusi ļoti liela, un musturdeķa tapšanā piedalījušies gan jelgavnieki, gan dalībnieki no citām Latvijas pilsētām, daļu kvadrātiņu atsūtījuši arī ārzemju latvieši – daudziem no viņiem ir kādas īpašas atmiņas par Jelgavu. Esam saskaitījuši, ka idejas tapšanā roku pielikuši 113 individuālie dalībnieki un 12 organizācijas, tostarp Jelgavas izglītības iestādes," stāsta I.Strēle.

10x10 centimetrus lielie kvadrātiņi ir ļoti dažādi – sākot no vienkāršām krāsām un rakstiem, beidzot ar ļoti detalizētiem zīmējumiem. Musturdeķi veidos gan latvju raksti, gan adījumi, kādus ierasts redzēt cimdos, un darinājumos ietvertas arī Jelgavas pilsētas krāsas un simbolika. I.Strēle skaidro, ka musturdeķis tiks veidots pa toņiem: "Iesim pa krāsām – no gaišā uz tumšo. Būs tāda kā varavīksne, vidū ietverot raibākos kvadrātiņus." Musturdeķa kopā likšana sāksies jau tuvākajā laikā, un darbs biedrībai būs izaicinājums, jo divreiz lielāks materiāla daudzums paredz teju trīsreiz ilgāku darbu, šujot kvadrātiņus kopā.

Biedrības dibinātāja atklāj, ka, saņemot kāda veikumu, bieži tam pievienots arī personisks stāsts gan par pašu rokdarbu, gan motivāciju piedalīties dāvanas veidošanā. "Spilgtu stāstu ir ļoti daudz. Piemēram, Līga no Salacgrīvas iedvesmojusies no mammas jaunībā darinātu cimdu rakstiem. Viņa dzimusi un mācījusies Jelgavā, mamma pilsētas tuvumā nodzīvojusi lielāko mūža daļu. Sieviete vairs nedzīvo Jelgavā, bet atceras un vēlas apsveikt pilsētu. Arī Aina Antonija no Grobiņas atsūtījusi savus darinājumus, pievienojot īpašus stāstus – veltījums krustdēlam, kas mācījies Jelgavas Mūzikas vidusskolā, atmiņas par LLU, pilsētas svētku salūts," stāsta I.Strēle, piebilstot, ka kvadrātiņi tapuši arī februārī aizvadītajos biedrības "Mans tautastērps" pasākumos un musturdeķa tapšanā iesaistījušies arī dažādu iestāžu darbinieki un radošie kolektīvi.

Gatavo dāvanu biedrība pasniegs Jelgavai jubilejas gadā, un paredzēts, ka musturdeķis vēlāk atradīsies Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā. Ar tā tapšanas procesu var iepazīties biedrības mājaslapā www.manstautasterps.lv un sociālajos tīklos.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība