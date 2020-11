Jelgavas kultūras iestādes turpina darbu; apmeklētājiem stingri ierobežojumi

Ārkārtējā situācija, kas stājās spēkā pirmdien, 9. novembrī, noteikusi stingrus ierobežojumus: atcelti un aizliegti visi publiskie pasākumi klātienē, tiek regulēts tirdzniecības un ēdināšanas vietu, kā arī iestāžu darbs un ir ierobežota pulcēšanās kā publiskā, tā privātā telpā. Tomēr atsevišķas iestādes turpina savu darbu un ir atvērtas apmeklētājiem, kuriem jāievēro stingri noteikumi. Arī Jelgavā apmeklētājiem atvērtas pilsētas bibliotēkas, muzeji, izstādes, kā arī kultūras nama kase, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Izsludinot ārkārtējo situāciju, valdība noteikusi, ka muzeji, bibliotēkas un citas kultūrvietas joprojām ir atvērtas individuālam apmeklējumam. To darba laikam jāiekļaujas noteiktajā laika logā no pulksten 6 līdz 20, apmeklētājiem obligāti jānēsā sejas maska, jāievēro distance un telpu ietilpība nedrīkst pārsniegt 50 procentus. Ievērojot šos noteikumus, var notikt arī izstādes.

Jelgavā ārkārtējās situācijas laikā apmeklētājiem ir atvērts Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs un tā filiāle Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs, Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiāles Pārlielupes bibliotēka, Miezītes bibliotēka un bērnu un jauniešu bibliotēkā "Zinītis", Jelgavas kultūras nama kase un izstāžu zāles, kā arī Svētās Trīsvienības baznīcas tornis, informē iestādēs.

Gan Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, gan Ā.Alunāna memoriālais muzejs ir atvērts no otrdienas līdz svētdienai no pulksten 10 līdz 17 individuālam apmeklējumam. Netiek rīkotas ekskursijas, un visiem apmeklētājiem obligāti jānēsā sejas maska.

Tāpat atvērts Svētās Trīsvienības baznīcas tornis. Torņa ekspozīcijas individuālam apmeklējumam atvērtas no otrdienas līdz sestdienai no pulksten 10 līdz 18 un svētdienās no pulksten 11 līdz 18. Torņa 9. stāva izstāžu zāle un skatu laukums apmeklētājiem pieejams no otrdienas līdz sestdienai no pulksten 10 līdz 20 un svētdienās no pulksten 11 līdz 18. Arī tornī obligāta ir sejas maska. Jāpiebilst, ka atcelti visi Jelgavas reģionālā Tūrisma centra rīkotie pasākumi, tostarp torņa desmitgades svinības, kas bija paredzētas 14. novembrī un 21. novembra pasākumi – atvērtā ekskursija tornī un Jelgavas atbrīvošanas piemiņas dienai veltītais pārgājiens kopā ar Andri Tomašūnu.

Individuālam apmeklējumam atvērtas arī Jelgavas kultūras nama izstāžu zāles 1. un 2. stāvā, taču tiek kontrolēta apmeklētāju plūsma, obligāta ir sejas maska, un ikviens lūgts izmantot kultūras nama vestibilā uzstādīto bezkontakta termometru. Kultūras nama kase strādā pēc līdzšinējā grafika – no otrdienas līdz piektdienai no pulksten 14 līdz 19 un sestdienās no pulksten 10 līdz 15. Aktuālā informācija par pārceltiem un atceltiem kultūras pasākumiem pieejama mājaslapā kultura.jelgava.lv un pašvaldības iestādes "Kultūra" "Facebook" lapā.

Lasītājiem ārkārtējās situācijas laikā joprojām ir atvērtas pilsētas bibliotēkas – Jelgavas pilsētas bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, Miezītes bibliotēka un bērnu un jauniešu bibliotēka "Zinītis", taču noteikti jauni ierobežojumi apmeklētāju apkalpošanā. Joprojām tiks izsniegti iespieddarbi, taču būs slēgta pieeja žurnāliem un avīzēm lasītavās, kā arī piekļuve biroja tehnikai – datoriem, printeriem, skeneriem, kopētājiem, izņemot Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrā, kur uz 20 minūtēm būs pieeja diviem datoriem tikai noteiktu darbu veikšanai un Miezītes bibliotēkā, kur šīm vajadzībām tiks atvēlēts viens dators. Žurnālus, ieskaitot to pēdējos numurus, izsniegs lasīšanai uz mājām. Tāpat atcelti visi publiskie pasākumi.

Lai mazinātu uzkavēšanās laiku bibliotēkā, lasītāji aicināti grāmatas rezervēt iepriekš, izmantojot e-katalogu, zvanot vai rakstot e-pastu. Savukārt nodot iespieddarbus lasītāji aicināti, tos novietojot īpaši sagatavotās kastēs bibliotēkas telpās. Ārpus bibliotēkas darba laika grāmatas un citus iespieddarbus var nodot arī grāmatu nodošanas iekārtā blakus Jelgavas pilsētas bibliotēkai Akadēmijas ielā 26. Nodotie iespieddarbi tiks turēti karantīnā 3 dienas, pirms tie atkal nonāks plauktā. Aktuālā informācija par bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem pieejama www.jelgavasbiblioteka.lv un sociālajos tīklos, kā arī zvanot vai sazinoties e-pastā. Kontaktinformācija: 63046587, 63046713, abo@biblioteka.jelgava.lv, info@biblioteka.jelgava.lv (Jelgavas pilsētas bibliotēka); 63011829, parlielupe@biblioteka.jelgava.lv (Pārlielupes bibliotēka); 63083151, miezite@biblioteka.jelgava.lv (Miezītes bibliotēka); 63029093, zinitis@biblioteka.jelgava.lv ("Zinītis").

Foto: no arhīva; Veselības ministrija