Jelgavas kultūras namā – puzuru darināšanas seminārs un izstāde

Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC) sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi "Kultūra" rīkos starptautisku praktisko semināru "Puzuru darināšanas darbnīcas", kas Jelgavas kultūras namā notiks no 24. līdz 26. jūlijam. Seminārā interesenti varēs atklāt dažādu rokdarbu veidošanas nianses, savukārt pinumu un puzuru meistari aicināti piedalīties tautas lietišķās mākslas izstādē, kas būs skatāma visu vasaru, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

"Seminārs ir paredzēts jebkuram interesantam, jo kursi neprasa priekšzināšanas. Būs gan praktiskas nodarbības, gan lekcijas, kuras vadīs meistari no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas, tostarp jelgavniece puzuru meistare Ausma Spalviņa. Piesakoties ikviens var izvēlēties, uz kurām nodarbībām iet, kas viņam šķiet saistošākais – vai tās būtu puzuru meistarklases, vainagu darināšana, vai lekcijas par šo rokdarbu nozīmi. Noslēgumā dalībnieki saņems arī apliecinājumus par noklausītiem kursiem," informē LNKC tautas lietišķās mākslas eksperte Linda Rubena.

Seminārā dalībnieki varēs iegūt zināšanas par darināšanai nepieciešamo materiālu vākšanu un sagatavošanu, kā arī apgūt vienu no puzura veidiem, kas raksturīgs Kurzemei – ķists. Viesi no Lietuvas un Igaunijas dalīsies savā pieredzē puzuru darināšanā, savukārt teorētiskajās nodarbībās varēs uzzināt par puzuru dekoratīvo un praktisko nozīmi gan latviešu tradicionālajā kultūrā, gan mūsdienu dizainā, kā arī to vietu un lomu Lietuvas kultūrā. Semināra programma pieejama mājaslapā www.lnkc.gov.lv. Turpat pieejama arī pieteikuma anketa dalībai seminārā, ko interesenti lūgti aizpildīt un nosūtīt uz e-pasta adresi Linda.Rubena@lnkc.gov.lv līdz 17. jūlijam. Dalības maksa katrai no nodarbībām, izņemot bungu meistardarbnīcu, ir 2,49 eiro.

Savukārt tradicionālo dekoru meistari aicināti pieteikties izstādei "Pinumi un puzuri", kas Jelgavas kultūras namā tiks atklāta 23. jūlijā. Lai pieteiktu dalību izstādē, meistari aicināti pieteikties pa tālruni 67228985, 26436135 vai iepriekšminēto e-pastu un nogādāt darbus līdz 17. jūlijam LNKC Pils laukumā 4, Rīgā. Pieteikties var gan individuālie darinātāji, gan tautas studijas, un tiem jābūt veidotiem no vietējiem materiāliem.

Seminārs un izstāde paredzēti kā 2022. gadā Jelgavā plānotā Starptautiskā puzuru un salmu mākslas festivāla ieskaņas pasākumi. To mērķis ir saglabāt, popularizēt un attīstīt nemateriālo kultūras mantojumu – puzuru darināšanas prasmi. Pasākums notiek ar "Zemgales kultūras programmas 2020" atbalstu.

Foto: iestāde "Kultūra"