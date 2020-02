Jelgavas Latviešu biedrības teātrim – 10

Atzīmējot atjaunotā Jelgavas Latviešu biedrības teātra desmit gadu jubileju, 29. februārī pulksten 16 kultūras namā “Rota” norisināsies Jelgavas Latviešu biedrības teātra izrāde “Tilti uz Atlantīdu”, informē Jelgavas Latviešu biedrības valde.

“Šodienas Jelgavas Latviešu biedrības teātris, kuram 30. janvārī apritēja desmit gadu, ir radies no viena cilvēka – režisores Vijas Zelmenes – sirdssiltuma, degsmes un nesavtīgas mīlestības uz teātri un līdzcilvēkiem. Bet kur rodas tāda mīlestība? Gatavojoties teātra dzimšanas dienai, šķita svarīgi un interesanti izpētīt, no kurienes mēs nākam. No kurienes Jelgavā teātris? Kas ir šī leģendām apvītā zudusī Jelgava? Manā apziņā no vecvecāku stāstiem tā veidojās gluži kā Atlantīda,” stāsta izrādes režisore Aija Treija.

Sākot pētniecisko darbu pie izrādes materiāla veidošanas, režisore iepazinās ar Viktora Hausmaņa grāmatu “Jelgavas teātris”, kas arī kļuva par gidu teātra sakņu izzināšanā. Kāds bija Jelgavas Latviešu biedrības teātris tā pirmsākumos –19. gadsimtā? Daudz izrāžu nosaukumu, daudz faktu. Un tad radās doma – ir jāiepazīst teātra materiāli, tie jāatdzīvina. Ar kādu sajūtu dzīvoja, ko elpoja jelgavnieki pirms 140 gadiem?

“Mūsu jubilejas izrāde ir sava veida Jelgavas Latviešu biedrības teātra biogrāfija. Sākot no 1869. gada, kad Rīgas Latviešu biedrības teātris ar savām viesizrādēm viesojās Jelgavā un iedvesmoja jelgavniekus, tad desmit gadu pagāja, līdz jelgavnieki paši saņēmās un iestudēja izrādi. Tagad esam iestudējuši šo lugu fragmentus. Mūsu izrādē pievēršamies arī dažādiem interesantiem faktiem, saistītiem ar teātra vēsturi Jelgavā,” stāsta A.Treija.

Šodien no varenā Jelgavas Latviešu biedrības nama ir palicis pāri piemiņas akmens tā atrašanās vietā Katoļu ielā un pāris fotogrāfiju. Ar biedrības biedra Modra Ziemeļa palīdzību teātris ticis pie unikāla materiāla – Ojāra Paspārnes uzrakstīta atmiņu stāsta par to, kā izskatījās biedrības nama iekšpusē. Izrādē būs iespējams doties iztēles ekskursijā pa šo namu, sola režisore.

Ieeja izrādē ar ielūgumiem.

Foto: Jelgavas Latviešu biedrība