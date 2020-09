Jelgavas muzejā atjaunota aizvēstures un viduslaiku ekspozīcija

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā atklāta atjaunotā ekspozīcija "Aizvēsture un viduslaiki Zemgalē", informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Ekspozīcija aptver laika posmu no paleolīta līdz viduslaiku beigām - Livonijas valstu konfederācijas sabrukumam 1561.gadā. Tajā galvenokārt izmantoti materiāli no kādreizējā Kurzemes Provinces muzeja arheoloģijas kolekcijas, taču tā papildināta arī ar jaunākajiem atradumiem no Jelgavas zemes dzīlēm.

Atjaunotā ekspozīcija saglabājusi hronoloģisko struktūru, taču mainīts tās dizaina risinājums, radoši spēlējoties ar vēsturiskās rekonstrukcijas elementiem. Papildus ieskatam Zemgales arheoloģiskajā mantojumā apmeklētāji varēs uzzināt arī par viduslaiku Jelgavas tapšanu.

"Lielākoties ekspozīcijā ir saglabāts tas materiāls, kas šeit bija apskatāms vēl pirms atjaunošanas, taču nu esam mainījuši tās vizuālo noformējumu, lai labāk un interesantāk varētu stāstīt par aizvēstures un viduslaiku periodu," skaidroja muzeja galvenā speciāliste Zenta Broka-Lāce.

Ekspozīcija atjaunota bez projektu piesaistes, īstenojot muzeja mākslinieces Mārītes Leimanes redzējumu.

Ekspozīcijā ieviesta jauna sadaļa - instalācija "Civilizāciju sadursme", kurā aplūkota kristīgās kultūras un vietējo tautu garīgo vērtību un tradīciju sadursme. Pavisam jauns elements ir mainīgā izstāde "Jaunākie arheoloģiskie atradumi Jelgavā un tās apkārtnē". Jelgavnieki un pilsētas viesi varēs iepazīties ar daļu no mantojuma, kas slēpjas zemes dziļumos, un, pateicoties arheologa Andra Tomašūna darbam, arvien papildina muzeja krājumus.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība