Jelgavas novada pašvaldība dāvinājumā saņem kūdras skulptūru

Jelgavas novada pašvaldība šodien dāvinājumā saņēma kūdras skulptūru “Pavasaris”. Skulptūras autors - Mārtiņš Zajankovskis, kas mākslas darbu izveidoja 2019.gadā biedrības “Lauku partnerība Lielupe” īstenotā projekta “Lauku māksla” ietvaros Jelgavas novada svētku laikā, to veidojis un pasniedza kā simbolisku dāvanu ar mērķi rosināt nākotnē organizēt līdzvērtīga festivāla rīkošanu novada svētku ietvaros, kas šobrīd nav bijis iespējams pandēmijas dēļ, informē Jelgavas novada pašvaldības pārstāve Enija Kreicberga-Kapša.

2019.gada maijā Jelgavas novadā norisinājās “Kūdras skulptūru festivāls”, kā ietvaros mākslinieki no Latvijas, Somijas, Francijas un Itālijas veidoja tēlniecības darbus no kūdras. Kūdras skulptūru festivālā tapušie darbi pēc tam devās ceļojošā izstādē pa Jelgavas un Ozolnieku novadiem. Arī Mārtiņš Zajankovskis bija viens no Latvijas māksliniekiem, kas festivāla ietvaros izveidoja savu kūdras mākslas darbu ar nosaukumu “Pavasaris”.

“Māksla ir kā valoda - ar savu mākslas darbu māksliniekam skatītājam ir jānodod vēstījums. Pirmā doma, kas man iešāvās prātā, ieraugot sākotnējo kūdras gabalu un iztēlojoties sava darba gala rezultātu, bija ābols – un nevis ābols, kuru varam izaudzēt ābelē mājas pagalmā, bet informācijas tehnoloģiju zīmols “Apple”. Pasaulē jau vasaras vidū sāk runāt par jaunāko “Apple” produktu iznākšanu rudenī. Cilvēki pirms oficiālās pārdošanas stāv garās rindās, lai tikai tiktu pirmie pie šī produkta. Lai cik tas nebūtu absurdi, vārds “Ābols” pēdējos trīsdesmit, četrdesmit gadus pasaulei vairs neasociējas tikai ar augli. Ikdienas “Ābols” vada un diktē mūsu dzīves”, stāsta M. Zajankovskis.

Skulptūru pašvaldībai pasniedza M. Zajankovskis kopā ar biedrības “Lauku partnerība Lielupe” valdes priekšsēdētāju Līgu Švānbergu.

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune, saņemot dāvinājumu, M. Zajankovskim pasniedza “tradicionālā” ābola atgādinājumu – ziedošu ābelīti, kuru iestādīt, rūpēties, gaidīt ražu un arī savā mākslinieciskajā pašizpausmē attīstīt radošumu un gaidīt augļus.

