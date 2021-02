Jelgavas parki – vēstures liecinieki

Nupat Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs izdevis grāmatu “Jelgavas parki stāsta”, kuras autore ir vēsturniece un muzeja galvenā speciāliste Inese Deksne. Lai arī grāmatas atvēršanu plānots rīkot vēlāk, jau tagad ir iespējams to iegādāties, iepriekš piesakoties muzejā.

– Ko tad stāsta Jelgavas parki? Un cik ilgs laiks nepieciešams, lai visus stāstus apkopotu grāmatā?

Starp visiem darbiem, ko darām, mums ir dežūrdarbi, kuru gaitā kaut ko pētām. Kad pienāk janvāris, mēs sākam domāt, ko katrs gribētu pētīt, un pirms dažiem gadiem, varētu pat teikt, vairāk sava prieka pēc, es nolēmu pievērsties Jelgavas parkiem. Kad jaunībā sāku strādāt muzejā, nāca daudz cilvēku un jautāja par pilsētas vēsturi un tajā skaitā par parkiem. Katrs kaut ko mācēja pateikt, bet nebija tāda kopīga pētījuma. Divdesmit gadus es to paturēju prātā, līdz nolēmu sākt vākt un apkopot materiālus par šo tēmu, tam pagāja divi trīs gadi. Esmu ļoti priecīga, ka to uzņēmos, jo uzzināju daudz ko jaunu. Pati esmu jelgavniece, visu mūžu šeit dzīvoju, taču tagad uz parkiem esmu sākusi skatīties pavisam citādāk.

Caur parkiem ir ļoti ērti pastāstīt par pilsētas vēsturi. Parks atrodas kādā noteiktā vietā, un, stāstot par parku, ir jāstāsta arī par šīs vietas vēsturi. Es esmu vēsturniece, un šī ir mana darba versija, dārznieks, dendrologs vai ainavu arhitekts to noteikti pastāstītu citādāk. Svarīgi arī, ka šis nav akadēmisks pētījums. Es apņēmos apkopot materiālu, jo tāda līdz šim nav bijis. Zinu, ka pilsētā tiek vadītas ekskursijas, un šī grāmata varētu būt noderīga gidiem, kā arī jebkuram cilvēkam, kas neakadēmiskā pētījuma veidā vēlas iepazīties ar parku vēsturi.

Foto: no arhīva