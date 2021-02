Jelgavas pils pagalmā apskatāma fotogrāfiju izstāde "Ziemas stāsti" (FOTO)

Laikā, kad kultūra atrodas teju ziemas sasalumā, Kultūras un mākslas centrs "Nātre" aicina ikvienu smelt spēku un iedvesmu, apmeklējot brīvdabas fotogrāfiju izstādi "Ziemas stāsti", ko veidojusi kultūras notikumu radītāja, producente Dace Indrika un fotogrāfs Gatis Indrēvics. Izstāde no 17. februāra līdz 31. martam būs skatāma Jelgavas pils pagalmā, informē izstādes organizatore Dace Indrika.

"Viens nu ir skaidrs – ziema šogad mums ir dāvana, taču tikai gadu atpakaļ sāka likties, ka to piedzīvot drīz būs īsts brīnums, tāpēc jāsāk to tvert fotogrāfijās un baudīt, kad vien iespējams. Taču, kas to būtu domājis, ka jau gadu vēlāk – ziema atnākusi ar dubultu jaudu, bet cilvēki un kultūras notikumi gluži pretēji, tēlaini sakot, palikuši ziemas sasalumā. Tāpēc mums ļoti gribējās dāvāt to prieku pēc notikumiem un reizē izstāstīt brīnišķīgus ziemas stāstus no, mūsuprāt, interesantu personību skatupunkta. Un, protams, nav skaistākas vietas par Rastrelli veidoto Jelgavas pili – kultūras, izglītības un iedvesmas vietu, kuras pagalmu uztvert kā skaistāko brīvdabas galeriju", stāsta izstādes idejas autore un kuratore Dace Indrika.

Izstādē "Ziemas stāsti" ir apskatāmas brīnišķīgas lielformāta fotogrāfijas, kuras radījis fotogrāfs, grupas "Auļi" mūziķis Gatis Indrēvics. Ikviena fotogrāfija pati par sevi ir kā stāsts par ziemu, cilvēkiem, laiku. Gluži tāpat, kā pandēmija ar savu neredzamo sniega segu apklājusi visu pasauli, neatkarīgi no tautības, dzīvesvietas, vecuma, profesijas vai pārliecības, tā arī izstādē skatāmās personības ir ļoti atšķirīgas gan pēc profesijas - ārsti, zinātnieki, pasaules slaveni mākslinieki, uzņēmēji un amatnieki, gan vecuma - no bērna līdz senioram. Un katram no viņiem ir savs stāsts par ziemu un fotografēšanās vietu, gan savas atziņas par Covid-19 pandēmijas laiku.

Izstādes mērķis ir ne tikai iepriecināt līdzcilvēkus ar kādu kultūras notikumu, bet arī iedvesmot ar 20 izciliem stāstiem, ar kuriem dalījušies Jelgavas un Jelgavas novada personības. Iespējams, tie ļaus saprast, ka esam tik ļoti līdzīgi savās izjūtās un pieredzēs, bet varbūt ļaus atrast sev pavisam jaunu skatupunktu uz ierasto.

Izstādes rīkotāji aicina ikvienu iepazīties ar "Ziemas stāstiem" Jelgavas pils pagalmā jau no 17. februāra, kad no pulksten 12 pils pagalmā skanēs mūzika. Izstādi "Ziemas stāsti" organizē biedrība "Kultūras un mākslas centru "Nātre"". Tā tapusi ar Kultūras ministrijas, Zemgales Nevalstisko organizāciju centra un Jelgavas novada finansiālu atbalstu.

Foto: Ruslans Antropovs; Vairāk lasiet 18.februāra laikrakstā "Zemgales Ziņas".