Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina aplūkot divpadsmit autoru mākslas izstādi "Mežs"

Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrā, Akadēmijas ielā 26, svētdien, 4. oktobrī, pulksten 13, tiks atklāta 12 autoru kolektīva darbu izstāde "Mežs". Izstādē būs aplūkojamas gleznas un zīmējumi dažādās tehnikās, kā arī miniatūri tekstiliju darbi, informē bibliotēkā.

Savu veikumu bibliotēkas apmeklētājiem parādīs mākslinieces Aiva Bulmere, Anda Buškevica, Ilze Ezerniece, Anna Kaltigina, Vita Makra, Inta Paulsone, Ivanda Spulle-Meiere, Nellija Skujeniece, Inga Rudzīte, Dita Veģe, Inita Vilks un Mairita Zvirgzdiņa.

Izstādes organizatore un māksliniece Inita Vilks par šo divpadsmit autoru satikšanos mākslā stāsta: "Šajā izstādē savas sajūtas un noskaņas pauž mākslinieces, kuras vieno līdzīgi uzskati dzīvē un mākslā. Mežs ir noslēpumaina un brīnumu pilna telpa. Koku, augu un dzīvnieku mājvieta. Cilvēks tajā ir viesis. Mežs izsenis pasakās un teikās arī ir pārejas vieta uz citu pasauli, citu esamību. Romantisma laikmeta iespaidā mežs kļuvis par dabas un harmonijas simbolu, pretstatā cilvēku radītajai, tehnokrātiskajai videi. Mežs – tas ir noslēpums, sajūtas, emocijas."

Izstāde Jelgavas pilsētas bibliotēkā ir apskatāma no 1. oktobra līdz 31. oktobrim bibliotēkas darba laikā – darbdienās no pulksten 10 līdz 19, bet svētdienās no pulksten 10.00 līdz 17.00. Sestdienās bibliotēka ir slēgta.

Foto: Jelgavas pilsētas bibliotēka