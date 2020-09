Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina uz Dzejas dienām „Drupatas no Dieva galda”

10. septembrī Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina uz Dzejas dienām veltītiem sarīkojumiem pilsētā. No pulksten 10 līdz 14.30 ikviens aicināts pievienoties jau tradicionālajam Dzejritenim – kopīgam braucienam cauri pilsētai, piestājot pie visām Jelgavas pilsētas bibliotēkām, lai klausītos dzejas lasījumus. Savukārt no pulksten 16 līdz 18 Jelgavas pilsētas bibliotēkā Akadēmijas ielā 26 kopā ar dzejniecēm Mildu Klampi un Dagniju Dreiku norisināsies „Dzejas mikrofons”, informē Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārstāve Baiba Īvāne.

Šā gada Jelgavas pilsētas bibliotēkas organizēto Dzejas dienu sarīkojumu vadmotīvs ir „Drupatas no Dieva galda”. Tas izvēlēts, pieminot šogad mūžībā aizgājušo dzejnieku Leonu Briedi (1949–2020). „Drupatas no Dieva galda” ir rinda no L. Brieža dzejoļa, un vārdu saturiskā ietilpība rosina caur dzeju domāt arī par šodienu, kas pasaulē nesusi nozīmīgas pārmaiņas un izaicinājumus – par lielo un mazo „lietu” sastapšanos, par spēju un nespēju novērtēt to, kas mums ir dots.

Dzejas dienas iesāksies ar jau tradicionālo Dzejriteņa braucienu. Velobrauciens sāksies Jelgavas pilsētas bibliotēkas pagalmā (pulksten 10.00–10.40), kur pulcēsimies, lai klausītos dzejnieču Mildas Klampes un Dagnijas Dreikas lasījumus, kā arī Dzejas dienām veltītus apkārtnes skolu jauniešu priekšnesumus. Tālāk Dzejritenis dosies uz pārējām Jelgavas pilsētas bibliotēkām – Miezītes bibliotēku (pulksten 11.20–11.50) Dobeles šosejā 100a, Pārlielupes bibliotēku (pulksten 12.40–13.10) Loka maģistrālē 17, un bērnu un jauniešu bibliotēku “Zinītis” (pulksten 13.40–14.30) Zemgales prospektā 7, pie katras bibliotēkas aicinot ikvienu interesentu tikties ar dzejniecēm un apkārtnes skolu jauniešiem. Aptuvenais dzejas pieturas laiks katrā bibliotēkā – pusstunda.

Vakara noslēgumā no pulksten 16 līdz 18 Jelgavas pilsētas bibliotēkas Krišjāņa Barona zālē, Akadēmijas ielā 26, bibliotēka aicina uz “Dzejas mikrofonu” – ar dzejas lasījumiem uzstāsies M. Klampe un D. Dreika, dzeju mūzikas valodā iespēlēs altiste un vijolniece Karlīna Īvāne un studijas „Vijolīte” audzēkņi.

Bibliotēka aicina ikvienu, kurš raksta dzeju un vēlas tajā dalīties ar citiem, ar savas dzejas lasījumu piedalīties „Dzejas mikrofonā”. Lasījumiem autori rosināti izvēlēties oriģināldzejoļus, iedvesmojoties no šā gada Dzejas dienu vadmotīva „Drupatas no Dieva galda”.

Lai piedalītos „Dzejas mikrofonā”, līdz 8. septembrim jāpiesaka sava dalība, rakstot uz info@biblioteka.jelgava.lv, vai zvanot pa tālruni 630077478. Katram brīvā mikrofona dalībniekam tiks dots laika limits – 3 minūtes.

Epidemioloģiskās situācijas dēļ sēdvietu skaits bibliotēkas zālē būs ierobežots, taču bibliotēka aicina ikvienu nepiespiestā un brīvā gaisotnē iegriezties bibliotēkā un kaut uz mirkli izjust Dzejas pieskārienu.

