Jelgavas Pilsētas svētkos – strūklaku uzvedums "Jelgavas barkarola"

Jelgavas 756. jubilejas mēneša kulminācijā no 28. līdz 30. maijam uz Driksas upes paredzēts piedzīvot stāstu par izaugšanu un pieaugšanu. Trīs vakaru garumā no Jāņa Čakstes bulvāra un Pasta salas būs vērojams Baltijā lielākais strūklaku šovs "Jelgavas barkarola", kas tapis pēc jelgavnieces, režisores un dzejnieces Daces Micānes–Zālītes dzejas libreta, informē pašvaldības iestādē "Kultūra".

No 28. līdz 30. maijam trīs vakaru garumā no pulksten 22.30 līdz 1 uz Driksas upes – posmā no Brīvdabas Koncertzāles "Mītava" līdz Mītavas gājēju tiltam jelgavniekiem svētkos tiks dāvināts muzikāls strūklaku šovu uz ūdens "Jelgavas barkarola". Aicinot nepulcēties un nodrošinot plašāku piekļuvi, uzvedums būs skatāms no upes abām pusēm – Pasta salas un J.Čakstes Bulvāra. Uzveduma garums 15 minūtes, to atkārtojot vairākas reizes.

"Pilsēta ir dzīva, ja tajā dzīvo mīlestība. Tas būs maģisks stāsts par izaugšanu un pieaugšanu mūsu pilsētā Jelgavā. Muzikālo strūklaku uzvedumu caurvīs Jelgavas mūzika, grupas "Prāta vētra" skaņdarbi, latviešu komponistu zīmīgākās melodijas, kā arī pasaules mūzika, dodoties muzikālā ceļojumā no Bītliem līdz Antonio Vivaldi, noslēgumā izskanot Ludviga Van Bēthovena skaņdarbam "Oda priekam", tādējādi Iezīmējot mūsu pilsētas ceļu pretī Eiropas kultūras galvaspilsētas titulam 2027. gadā," skaidro uzveduma rīkotāji. Barkarola – tā teorijas grāmatās tiek tulkots "laivinieks", galvenokārt gondoljēra dziedātājs, jo vārda sakne "barka" itāļu valodā nozīmē – laiva.

Strūklaku uzveduma dzejas un libreta autore D.Micāne–Zālīte savu dzeju ir ierunājusi, un uzvedumā tā izskanēs pašas dzejnieces balsī, stāstot par mīlētajiem, kuri vizinās laivā pa upi. Ir pavasara nakts, mēnesgaisma un mīlētāju jūtas mirkļus padara par pārdzīvojumu, kad viņi sajūt sevi kā daļu no pasaules skaistuma, plūst mēnesgaisma, upe un mūzika. Barkarolas stāstā ievijas arī dziedātāju balss vokalīze, kas veidojas starp pantiem, ļaujot izcelt ūdens rotaļu ar gaismu, savijoties epizodēs ar tekstu.

No nakts melnām pērlēm kas rit Lielupei vēnās

Ceļ zelta kausu pār pilsētu mēness,

Ielej astrālo gaismu ūdens straumē -

Divi mīlētāji nirst zvaigžņu atspulgos, kosmosa dzelmē.

Mūzikas aranžija - Uldis Timma un Gundars Caune, strūklaku režija - Jānis Pētersons. Muzikālā pavadījuma veidošanā piedalās jelgavnieki Artūrs Sebris – saksofons un flauta, kā arī Maksims Beitāns – čells.

Apmeklējot strūklaku uzvedumu, ikviens aicināts būt īpaši piesardzīgs, ievērot drošu distanci un lieki nedrūzmēties. Atrodoties publiskās vietās, jālieto mutes un deguna aizsegu un jādezinficē rokas. Tāpat apmeklētāji lūgti iepriekš izvērtēt savu veselības stāvokli un saslimšanas gadījumā nepameklēt publiskas vietas.

Foto: no arhīva