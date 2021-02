Jelgavu pērn apmeklējuši vairāk vietējo tūristu

Jelgavas reģionālajā Tūrisma centrā (JRTC) apkopota statistika par 2020. gadu tūrisma jomā Jelgavā. Pērn līdz ar vairākkārt ieviestajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem un ierobežojumiem pandēmija būtiski ietekmējusi arī tūrismu – lielākajai daļai tūrisma objektu un iestāžu krities apmeklējums, kā arī par vairāk nekā ceturtdaļu samazinājies ārvalstu tūristu skaits. Taču vasaras sezona bijusi labvēlīga vietējai ceļošanai – par atpūtas iespējām pilsētā aktīvāk interesējušies gan viesi no citām Latvijas pilsētām, gan paši jelgavnieki, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Ārvalstu tūristu skaits Jelgavā pērn samazinājies par 27 procentiem. Populārākās valstis, no kurām ieradās viesi, joprojām bija Lietuva un Igaunija, taču interese bijusi arī no Vācijas, Krievijas un pat tādām valstīm kā Brazīlija un Dienvidāfrikas Republika.

Savukārt ceļotāju skaits no Latvijas pilsētām ir audzis – 2020. gadā JRTC vērsušies par pieciem procentiem vairāk vietējo tūristu. "Vietējie tūristi vasaras sezonā bijuši ļoti aktīvi – to apliecina saņemto informācijas pieprasījumu skaits, kas no jūlija līdz oktobrim pieauga par 36 procentiem. Visa gada laikā saņemts 13 621 informācijas pieprasījums – 45 procentos gadījumu informācija bijusi nepieciešama tūristiem no visas Latvijas, 30 procentos – ārzemju viesiem, bet vēl ceturtdaļā gadījumu par tūrisma iespējām vēlējušies uzzināt jelgavnieki.

Aktīvas vasaras rādītājs ir arī pilsētas tūrisma objektu apmeklējums," stāsta JRTC vadītāja Anda Iljina. Apmeklētāko Jelgavas tūrisma objektu augšgalā ar 96 770 apmeklējumiem, kas ir par diviem procentiem vairāk nekā gadu iepriekš, otro gadu pēc kārtas ierindojas Lielupes palienes pļavas un skatu tornis. Otrajā vietā ir Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa ekspozīcijas un skatu laukums, kas 2020. gadā apmeklēts 18 861 reizi jeb par 38 procentiem mazāk nekā 2019. gadā.

Savukārt trešajā vietā ierindojas "Karameļu darbnīca" ar 11 000 viesiem, kas ir par 68 procentiem mazāk nekā gadu iepriekš. Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā 2020. gadā novērots apmeklētāju skaita kritums par 55 procentiem (9576 apmeklētāji), Jelgavas pils muzejs apmeklēts vairāk nekā 4300 reižu, kas ir par 64 procentiem mazāk nekā gadu iepriekš, Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcija – 1259 reizes jeb par 61 procentu mazāk nekā 2019. gadā, savukārt Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs apmeklēts par 68 procentiem mazāk, uzņemot 860 apmeklētājus.

Kā skaidro JRTC vadītāja, dati labi parāda ieviesto ierobežojumu ietekmi uz tūrisma nozari aizvadītajā gadā – nevarot apmeklēt iestādes, cilvēki labprāt savu brīvo laiku pavadījuši atpūtā svaigā gaisā. Aktīvi apmeklēta ne vien Pilssala, bet arī Pasta sala, Langervaldes mežs, Lielupes labā krasta promenāde un citas brīvdabas vietas. Savukārt citu tūrisma objektu, tostarp muzeju, apmeklētību būtiski ietekmēja pieņemtie ierobežojumi, kad atsevišķos periodos muzeji bija slēgti apmeklētājiem. A.Iljina uzsver, ka jaunā pieredze likusi un arvien liek domāt radošāk – tas atspoguļojas arī 2020. gada jaunumos. Šajā laikā izstrādāti 13 jauni tūrisma maršruti atpūtai Jelgavā un ārpus tās, aizvadīti jauni ekskursiju cikli, izmantoti jauni tehniskie risinājumi, piemēram, QR kods pie Jelgavas apskates objektiem, piedāvājot tos iepazīt ar audiogida palīdzību. Izvērsts arī piedāvājums atpūtai uz ūdens, un atklāta jauna pastaigu vieta – Svētes palienes pļavu laipas.

Aizvadītā gada rādītāji un gūtā pieredze ļauj plānot arī turpmāko darbu, kas, kā uzsver JRTC vadītāja, norit nepārtraukti: "Jau šobrīd aptaujājam uzņēmējus par to, kādi jaunumi sagaidāmi šogad. Īpaši gatavojamies vasaras sezonai, jo sadarbībā ar Zemgales Tūrisma asociāciju top cikls "Nākamā pietura – Zemgale" ar mērķi radīt saistošu piedāvājumu, kas veicinātu ne tikai to, ka tūristi atbrauc, bet arī to, ka viņi pārnakšņo pie mums. Daudz vairāk akcentēsim brīvdabas ekskursijas, kas arī būs mūsu pirmie jaunie piedāvājumi. Ticu, ka cilvēki ir ļoti noilgojušies pēc ceļošanas, taču daudzi pret došanos uz ārzemēm būs rezervēti un izvairīgi, kas viennozīmīgi ir iespēja vietējam tūrismam."

Foto: no arhīva