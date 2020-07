Jūlijā Jelgavā - divas stilīgas pēcpusdienas jauniešiem

Kultūras un mākslas centrs "Nātre" aicina uz divām tematiskajām pēcpusdienām jauniešiem "Stilīgs un veselīgs" 23. un 30. jūlijā, lai kopā ar dažādiem ekspertiem labāk iepazītu savu personību, emocijas un veselīgu dzīvesveidu. Tikšanās notiks Jaunrades namā "Junda" Zemgales prospektā 7. Vietu skaits ierobežots, informē Kultūras un mākslas centrs "Nātre".

Stilīgs un veselīgs" ir četru sarunu un praktisku nodarbību cikls Jelgavas jauniešiem vecumā no 13 līdz 20 gadiem. Katra no nodarbībām tiks veltīta citai aktuālai tēmai, kuru jaunieši varēs izzināt kopā ar jauniem un stilīgiem jomas profesionāļiem.

Ceturtdien, 23. jūlijā, no pulksten 14.30 līdz 17 jaunieši gaidīti uz pēcpusdienas nodarbībām par tēmām "Impro" un "Dusmas". Improvizācijas teātra nodarbībā jaunieši varēs mēģināt izzināt sevi, savas emocijas, komunikāciju un sadarbību, izspēlējot aizraujošas ainiņas un ļaujoties pozitīvām emocijām kopā ar teātra vadītāju pedagoģi psiholoģijas maģistri Sanitu Toču un improvizācijas, pantomīmas pasniedzēju Uģi Toču. Savukārt kopā ar eksistenciālo psihologu Marku Jermaku tiks runāts par dusmām, to, kas tās izraisa un kā ar tām tikt galā, lai katra diena būtu vairāk pozitīvu emociju pilna.

Nedēļu vēlāk, ceturtdien, 30. jūlijā, no pulksten 15 līdz 17 risināsies nodarbības "Draugi" un "Deja". Kopā ar eksistenciālo psihologu Marku Jermaku gaidāma saruna par to, kā stiprināt savu "es", vērtību sistēmu, būt drosmīgam un nepazust pūlī. Savukārt fizisku aktivitāšu piekritēji varēs piedalīties zumbas nodarbībā kopā ar laikmetīgās dejas dejotāju pasniedzēju horeogrāfu un zumbas treneri no Kubas – Angel Zaldivar Ramirez. Šī būs arī iespēja patrenēt savas angļu, spāņu un latviešu valodas zināšanas.

Uz katru nodarbību ir ierobežots skaits apmeklētāju, tādēļ jaunieši vecumā no 13 līdz 20 gadiem aicināti pieteikties, rakstot uz e-pastu natre.kmc@gmail.com ar norādi "Stilīgs un Veselīgs dalībnieks". Visas nodarbības ir bez maksas, taču dalībnieku skaits ierobežots. Vairāk informācijas – mājaslapā www.natre.lv, kā arī sociālajos tīklos.

Jauniešu tematiskos vakarus “Stilīgs un veselīgs” organizē Jelgavas pilsētas pašvaldība un Kultūras un mākslas centrs "Nātre". Pasākums īstenots projekta "Veselības veicināšana Jelgavā” gaitā.

Foto: pixabay.com