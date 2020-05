Kārlis Kazāks muzicēs Jelgavas daudzdzīvokļu namu pagalmos

Šomēnes, kad atzīmējam Jelgavas 755. dzimšanas dienu, jelgavnieki aicināti attālināti svinēt pilsētas svētkus savā ģimenē un mājās. Īpašu muzikālu sveicienu 22. un 23. maijā pilsētai veltīs Jelgavā dzimušais mūziķis Kārlis Kazāks, kurš ar solokoncertiem uzstāsies daudzdzīvokļu namu pagalmos. Iedzīvotāji muzicēšanu aicināti klausīties no balkoniem un pie atvērtiem logiem, tādējādi neizejot no mājas, bet reizē piedaloties svētkos, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Šī būs K.Kazāka pirmā tikšanās ar klausītājiem, kopš izziņota ārkārtējā situācija valstī, un ideja par solokoncertiem jelgavniekiem ir viņa paša iniciatīva. Atsākt koncertēšanu tieši Jelgavā mūziķis vēlas, jo tā ir viņa bērnības pilsēta, kur jau par tradīciju kļuvuši arī ikgadējie akustiskie Ziemassvētku koncerti. "Domājot, kāds varētu būt veids, kā šajā situācijā ar cilvēkiem satikties, jo man kā mūziķim daudz neinteresē dziesmu ieraksti vai mūzikas industrijas darbības, bet esmu atkarīgs no klausītājiem, sapratu: kaut arī nevaram pulcēties, pagalmi un arī māju balkoni taču vēl ir! Te, Jelgavā, ir mans dzimtais pagalms Brīvības bulvārī, un nolēmu, ka šī būtu piemērota vieta, kur sākt. Jelgavas pašvaldība bija pretimnākoša, un izdevās vienoties arī par policijas klātbūtni, jo ir labi, ja arī kāds uniformā atgādina, ka nevajag pulcēties un jāpaliek mājās," skaidro dziesminieks, piebilstot, ka ar Jelgavu kā dzimto pilsētu vēl joprojām sajūt unikālu saikni, kas aicina šeit atgriezties arī ar muzikāliem priekšnesumiem. "Jelgava ir mana dzimtā pilsēta, un tas jebkuram cilvēkam ir svarīgi. Labi atceros arī to, ko grāmatā "Jelgava 94" aprakstījis Jānis Joņevs, jo esmu tā laika pusaudzis un mana muzikālā gaume ir veidojusies Jelgavas alternatīvās mūzikas vidē, kur radās grupas, kurās esmu spēlējis arī pats. Jelgavas 4. vidusskola ir mana muzikālā izglītība, un tas vedina atcerēties, ka par mūziķi esmu kļuvis šeit, un gan tālākās dzīves izvēles, gan manu senču asinis to visu tikai bagātina," stāsta K.Kazāks.

Katrs pagalma koncerts ilgs aptuveni 15 minūtes, mūziķim izpildot savas kompozīcijas un tautasdziesmas. "Ja nespēlēju ar ansambli, man nav noteiktas secības – izpildu to, kas ienāk prātā, un to, ko noteiktā situācijā sajūtu kā vajadzīgu. Protams, būs skaņdarbi, kas atkārtosies, jo ir tās dažas dziesmas, kuras cilvēki vienmēr gaida. Šie Jelgavas solokoncerti savā ziņā būs kā eksperiments, un arī man pašam ir interesanti, kā tas viss notiks un izskatīsies," atklāj viņš. Mūziķis iespēju rīkot āra koncertus radis, uz sava motocikla uzstādot ģitāras somu, kā arī skaļruni, braucamrīkam kalpojot kā pārvietošanās līdzeklim un reizē radot nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu. Šo salikumu mūziķis nosaucis par "mūziciklu", piebilstot, ka tas būs veids, kā visas vasaras garumā viņš varēs tikties ar klausītājiem.

K.Kazāks jelgavniekus ar koncertiem daudzdzīvokļu māju pagalmos iepriecinās, pieturot sešās vietās, divas dienas pēc kārtas – 22. maijā no pulksten 18 līdz 21.20 un 23. maijā no pulksten 10 līdz 13.20. Koncertu laiki ir provizoriski, un iespējamas nelielas nobīdes. Klausītāji mūziķa uzstāšanos aicināti baudīt no saviem balkoniem vai skatīties pa atvērtu logu, lai ievērotu drošības pasākumus un pagalmos nenotiku pulcēšanās. Koncertu norisi uzraudzīs Pašvaldības policija.

Solokoncertu laikā arī jelgavnieki aicināti veltīt sveicienu Jelgavai, piemēram, no balkona vai loga mājot ar Jelgavas karodziņu.

Kārļa Kazāka koncertu grafiks pagalmos

(plānā iespējamas nelielas laika nobīdes)

Piektdien, 22. maijā:

18.00 – Helmaņa ielas dzīvojamais rajons

18.40 – Pārlielupes dzīvojamais rajons

19.20 – Puķu ielas dzīvojamais rajons

20.00 – Satiksmes ielas dzīvojamais rajons

20.40 – Vīgriežu ielas dzīvojamais rajons

21.20 – Neretas ielas dzīvojamais rajons

Sestdien, 23. maijā:

10.00 – Helmaņa ielas dzīvojamais rajons

10.40 – Pārlielupes dzīvojamais rajons

11.20 – Puķu ielas dzīvojamais rajons

12.00 – Satiksmes ielas dzīvojamais rajons

12.40 – Vīgriežu ielas dzīvojamais rajons

13.20 – Neretas ielas dzīvojamais rajons

Foto: Latvijas Televīzija