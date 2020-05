Kārlis Kazāks sniedz solokoncertus jelgavniekiem (FOTO)

Īpašu dāvanu jelgavniekiem pilsētas svētkos sarūpējis Jelgavā dzimušais mūziķis Kārlis Kazāks, sniedzot solokoncertus Jelgavas dzīvojamo māju pagalmos. Piektdienas vakarā noslēgusies pirmā koncertu tūre un sestdien maršruts tiks atkārtots, tiekoties ar jelgavniekiem, kuri uzstāšanos aicināti klausīties no savu māju logiem un balkoniem, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Šī ir dziesminieka K.Kazāka pirmā tikšanās ar klausītājiem kopš izziņota ārkārtējā situācija valstī, un ideja par koncertiem jelgavniekiem pieder pašam mūziķim, kurš joprojām sajūt saikni ar dzimto pilsētu, un sešu pieturu garā tūre Jelgavā uzsākta tieši viņa dzimtajā pagalmā Brīvības bulvārī. Uzstāšanās pavadīja mūziķa atmiņu stāsti par laiku, kas ticis aizvadīts Jelgavā, dziesmām, kas šajā laikā radušās, kā arī dažādām pārdomām par dzimtās pilsētas nozīmi.

K.Kazāks klausītājiem izpildīja gan savas kompozīcijas, gan tautasdziesmas, tostarp "Pie Dieviņa gari galdi", "Es cēlīšu istabīnu" un "Kaijiņa". Mūziķis muzikālajā Jelgavas pagalmu tūrē dodas ar savu motociklu, uz kura uzstādīta ģitāras soma, kā arī skaļrunis, braucamrīkam kalpojot kā pārvietošanās līdzeklim un reizē radot nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu. Šo salikumu mūziķis nosaucis par "mūziciklu", piebilstot, ka tas būs veids, kā visas vasaras garumā viņš varēs tikties ar klausītājiem.

K.Kazāka solokoncerti norisināsies arī sestdien, 23. maijā, no pulksten 10 līdz 13.20, atkārtojot piektdienas maršrutu. Koncertu laiki ir provizoriski, un iespējamas nelielas nobīdes. Klausītāji mūziķa uzstāšanos aicināti baudīt no saviem balkoniem vai skatīties pa atvērtu logu, lai ievērotu drošības pasākumus un pagalmos nenotiku pulcēšanās. Koncertu norisi uzrauga arī Pašvaldības policija. Solokoncertu laikā arī jelgavnieki aicināti veltīt sveicienu Jelgavai, piemēram, no balkona vai loga mājot ar Jelgavas karodziņu.

Kārļa Kazāka koncertu grafiks pagalmos

(plānā iespējamas nelielas laika nobīdes)

Sestdien, 23. maijā:

10.00 – Helmaņa ielas dzīvojamais rajons

10.40 – Pārlielupes dzīvojamais rajons

11.20 – Puķu ielas dzīvojamais rajons

12.00 – Satiksmes ielas dzīvojamais rajons

12.40 – Vīgriežu ielas dzīvojamais rajons

13.20 – Neretas ielas dzīvojamais rajons

Foto: Eva Pričiņa