Kleopatras un Kerubīno tikšanās Jelgavas pilī (FOTO)

Neticamā Ēģiptes valdnieces un pavedinātājas Kleopatras (no Georga Frīdriha Hendeļa operas “Jūlijs Cēzars”) un jaunekļa Kerubīno (no Volfganga Amadeja Mocarta operas “Figaro kāzas”) tikšanās kļūs iespējama nākamajā ceturtdienā, 27.augustā, kad pulksten 20 Jelgavas pilī viesosies Latvijā un pasaulē iecienītā dziedātāja soprāns Sonora Vaice.

Latvijas sabiedrībai ir laimējies, ka tik drīz un tik plaši ir atsākusies pēckarantīnas koncertdzīve. Mūs var apskaust amerikāņi, kuri jau vairāk nekā 20 nedēļas operas un koncertus skatās opernamu mājaslapās un nezina, kad varēs klātienē klausīties savus iemīļotos dziedoņus. Drosmīgi ir spāņi, kuri, ievērojot stingrus distancēšanās noteikumus, “Real” teātrī Madridē (“Teatro Real de Madrid”) jūlijā ar latviešu soprānu Marinu Rebeku titullomā klātienē izrādīja Verdi “Traviatas” koncertuzvedumu. Latvijas publika pamazām atsāk tikšanās ar akadēmiskās mūzikas izpildītājiem. Koncerti notiek gan pilīs, gan brīvdabas estrādēs, kafejnīcu plašajos pagalmos un mājas koncertzālēs un pat uz plostiem. Mūsu operā norit intensīvs mēģinājumu darbs, lai septembrī varētu izrādīt operas klātienē. Bet pagaidām tiekamies ar dziedātājiem vasaras koncertos.

“Zemgales Ziņām” bija ekskluzīva iespēja būt pilī, kad tika filmēts videostāsts par šo vēsturisko ēku un dziedātāju. Producente Daina Markova to bija iecerējusi kā dialogu, kurā sarunājas Pils muzeja vadītāja Ginta Linīte un viešņa Sonora Vaice, kas pārsteidza ar interesantu stāstu, proti, viņas bērnu tēva vecvecmāmiņas vecvectētiņš Korentellini (vēlāk uzvārds pārveidots par Korenters) bija Rastrelli komandas būvinženieris, kas pats personīgi uzraudzīja Jelgavas pils būvniecību. Ginta savukārt pastāstīja par pils dzīvi baroka laikā, tās iemītniekiem. Pils zāles sienas atbalsoja Sonoras spēcīgo balsi, viņai iemēģinot dažādu operu āriju frāzes. Dzidrās augšas (otrās oktāvas do) līdzīgi kā zālē lidojošie tauriņi maigi nolaidās uz sienām, aizkariem un spoži pulētās grīdas. Tās grīdas, kas mūsdienās pieredzējusi dižās Ziemassvētku balles. Starp citu – vienā no šīm ballēm Sonora ir dziedājusi. Filmēšanas vakarā uz rietu ejošās saules staros visa zāle vizēja noslēpumainā gaismā un priecīgā dziedātāja, rokas pacēlusi un kurpes pametusi pie klavierēm, virpuļoja dejā un pieradināja zāles sienas pie savas, kā teica producente, barokālās balss.

Biļetes uz klātienes koncertu (vietu skaits ļoti ierobežots): https://bit.ly/3hnMe6r

Foto: Ruslans Antropovs