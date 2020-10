Konkursa “Ģederta Eliasa mīklu minot” laureāti balvas saņems muzejā

Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas organizētais viens no lielākajiem ikgadējiem konkursiem ir starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Ģederta Eliasa mīklu minot”. Ierastā konkursa laureātu apbalvošana šogad bija plānota oktobrī, bet, ņemot vērā valdības noteiktos Covid 19 drošības pasākumus un nosacījumus attiecībā uz pasākumu norisi, apbalvošanas ceremonija nenotiks klātienē. Konkursa organizatori laureātiem balvas sagatavojuši un atstājuši saņemšanai Jelgavā, Ģederta Eliasa mākslas un vēstures muzejā no 29. oktobra līdz 17. novembrim, informē Jelgavas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste Enija Kreicberga-Kapša.

Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas organizētais konkurss “Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot” pirmo reizi norisinājās 2018. gadā, atzīmējot mākslinieka Ģederta Eliasa 130 gadu jubileju, un šogad piedzīvo savu trešo izlaidumu, sekmējot mākslas skolu audzēkņu radošās domāšanas attīstību un pulcējot pārsteidzoši lielu interesentu skaitu.

Šoreiz izsludinātajā konkursā jaunie mākslinieki radīja darbus, kas veltīti tēmai - “Lauku sadzīves aina”. Bērniem un jauniešiem vecumā no 7 līdz 18 gadiem bija iespēja izpaust savas prasmes glezniecības, grafikas, datorgrafikas un fotogrāfijas tehnikā, radot vēl neredzētus mākslas šedevrus.

“Ar nožēlu paziņojam, ka III Starptautiskā vizuālās mākslas konkursa “Ģederta Eliasa mīklu minot” apbalvošana šogad 29.oktobrī nenotiks. Bet, cenšoties pielāgoties esošajiem apstākļiem, mēs esam parūpējušies, lai visi konkursa laureāti balvas saņemtu. Žūrijas komisija šogad lēma, ka godalgoti kopumā tiks 156 darbi - I vieta - 15, II vieta - 17, III vieta – 20 mākslas darbiem. Atzinības saņems 104 jaunie mākslinieki. Tāpat piešķirtas arī 92 sponsoru un simpātijas balvas. No 29. oktobra līdz pat 17. novembrim laureāti balvas var saņemt Ģederta Eliasa mākslas un vēstures muzejā. Jāpiemin, ka ierodoties pēc balvas, bērniem sniegta arī iespēja apskatīt konkursa laureātu darbu izstādi un muzeja ekspozīciju bez maksas. Vēlos norādīt, ka visi dalībnieki un pedagogi saņems pateicības arī elektroniski e-pastos, “ skaidro Jelgavas Mūzikas un mākslas skolas direktore Dace Laure.

Kopumā šogad konkursam tika iesūtīti 1091 darbi no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas. Kopā piedalījās 95 izglītības iestādes un audzēkņus sagatavoja 169 pedagogi.

No Jelgavas novada konkursam darbus bija pieteikuši 47 skolēni, pārstāvot Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolu, Kalnciema pagasta vidusskolu, Svētes pamatskolu, Elejas vidusskolu un Vircavas vidusskolas Platones filiāli. Starp viņiem pirmās vietas piešķirtas Tomasam Ikvilam (kategorijā “Fotogrāfija 7 – 9 gadi”), Līgai Ābomai (kategorijā “Fotogrāfija 10 – 12 gadi”) un Sintijai Krastiņai (kategorijā “Fotogrāfija 13-15 gadi”). Otro vietu ieguvis Edgars Āboms (kategorijā “Fotogrāfija 10 – 12 gadi”) un Amanda Bula (kategorijā “Fotogrāfija 13-15 gadi”). Savukārt trešo vietu ieguvis Pjotrs Pilenoks (kategorijā “Gleznošana 7-9 gadi”) un Francisa Daiga Suškova (kategorijā “Gleznošana 13-15 gadi”). Pārējiem audzēkņiem piešķirtas atzinības un dažādas sponsoru un simpātijas balvas.

Starptautisko vizuālās mākslas konkursu Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola organizē sadarbībā ar Jelgavas novada pašvaldību un Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeju. Apskatot konkursam iesniegtos darbus, Jelgavas novada pašvaldības pārstāvjus īpaši uzrunāja 16 darbi, kuru autori saņems Jelgavas novada pašvaldības simpātiju balvas:

Nominācijā “Gleznošana” vecuma grupā no 7 līdz 9 gadiem balvu saņem Rēzija Anna Aleksandre no PIKC LMMDV Liepājas bērnu mākslas skolas, Annija Elīza Silava no J. Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas, Zane Dubinska no Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas un Patrīcija Berķe no Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas.

Nominācijā “Gleznošana” vecuma grupā no 10 līdz 12 gadiem balva piešķirta Melitai Semjonovai no Durbes pamatskolas, Paulai Dreimanei no Staiceles Mūzikas un mākslas skolas, Veronikai Sasimovich no Baltkrievijas ( Children’s art school), Esterei Katei Frīdenfeldei no Alojas Mūzikas un mākslas skolas, Robertam Purmalim no Jaņa Rozentāla mākslas skolas studijas, Liānai Levdanskai no Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas, Laumai Kleismanei no Gulbenes mākslas skolas un Dārtai Repšai no pamatskolas “Rīdze”.

Nominācijā “Gleznošana” vecuma grupā no 13 līdz 15 gadiem simpātijas balvas piešķirtas Līgai Džīnijai no Rubenes Jaunpiebalgas vidusskolas un Rigondai Ķerei no Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas.

Nominācijā “Grafika” vecuma grupā no 7 līdz 9 gadiem simpātijas izpelnījies Gļebs Čumiks no Dagdas Mūzikas un mākslas skolas.

Un nominācijā “Grafika” no 10 līdz 12 gadiem balva piešķirta Anitai Stieciņai no Cēsu pilsētas mākslas skolas un Ancei Ērikai Ezeriņai no Bauskas Mūzikas un mākslas skolas.

Foto: Jelgavas novada pašvaldība