Krimūnās apglezno pastkastītes (FOTO)

Mūzikas un mākslas festivāls “Bildes” aicina pašvaldības, pagastu pārvaldes, uzņēmumus, izglītības iestādes, bibliotēkas un nevalstiskās organizācijas piedalīties akcijā “ApGLEZNO un noBILDĒ arī Tu savu pastkastīti!”. Atsaucoties uz aicinājumu, šāds pasākums sarīkots arī Krimūnās. Pagasta iedzīvotāji tika mudināti ierasties ar savām pastkastītēm, lai kopīgi tās apgleznotu.

Krimūnu Tautas nama direktore Kristīne Ļaksa stāsta: “Esam ļoti priecīgi, ka mazākā skaitā varam atsākt kaut ko darīt, tāpēc piekritām ierosinājumam piedalīties festivālā “Bildes”. Šī ir iespēja jebkuram pagasta iedzīvotājam, ierodoties un apgleznojot savu pastkastīti, piedalīties gan Krimūnu pasākumā, gan arī valstī rīkotajā festivālā.”

Labie laikapstākļi ļāva radošo darbnīcu organizēt brīvā dabā, līdz ar to tika ievērota divu metru distance un visi nepieciešamie higiēnas noteikumi. Kā apgalvoja pasākuma organizatore: “Viss tiek pielāgots esošajiem un radošajiem apstākļiem.”

Uz Krimūnās rīkotajām aktivitātēm visbiežāk ierodas iedzīvotāji no Krimūnām, Akācijām un citiem tuvākiem ciematiem. “Apmeklētāju skaits ir atkarīgs no pasākuma veida un no tā, kas interesē cilvēku. Uz šo pasākumu, kas ir pirmais pēc karantīnas ierobežojumu samazināšanas, bija pieteikušies deviņi cilvēki,” skaidro Krimūnu Tautas nama direktore.

“Pirmkārt, esam noilgojušies pēc tikšanās, pēc cilvēkiem un notikumiem ārpus mājas,” stāsta akcijas apmeklētāja Kristīne, “otrkārt, ierasties pamudināja kopīgā ideja un atbalsts festivālam “Bildes”, ko varam sniegt, un, treškārt, man pašai patīk radoši darboties un izmēģināt kaut ko jaunu.”

Foto: Eva Pričiņa