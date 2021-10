Nemateriālā kultūras mantojuma padomes sēdē 18.okotbrī pieņemts lēmums par sešu jaunu vērtību iekļaušanu Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma (NKM) sarakstā, informēja Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) pārstāve Linda Ertmane.

Viņa pavēstīja, ka iekļaušanai Nacionālajā NKM sarakstā 2021.gadā apstiprinātas sešas vērtības: danču tradīcija Rīgā, latviešu etnogrāfisko cimdu adīšanas tradīcijas un prasmes, Latvijas kāršu spēle zolīte, puzuri un to darināšana Jelgavā, tradicionālie psalmu un bēru dziedājumi Stirnienē un Zemgales rakstaino brunču aušana stellēs ar velkamo ierīci.

NKM padome, izvērtējot līdz 2021.gada 15.jūnijam iesūtītos pieteikumus, no astoņiem pieteikumiem atlasīja sešus, kuru iesniedzējiem ar ekspertu palīdzību tika dota iespēja savus pieteikumus papildināt un precizēt. Par sešu jauno vērtību iekļaušanu Nacionālajā NKM sarakstā padome lēma 4.oktobra sēdē. Ņemot vērā, ka vairākiem pieteikumiem vēl bija nepieciešami precizējumi, galīgais lēmums tika pieņemts 18.oktobrī.

Svinīgā ceremonija, kurā tiks pasniegti apliecinājumi par vērtību iekļaušanu NKM sarakstā, notiks Viļakā. Viļaka par ceremonijas norises vietu izraudzīta tādēļ, ka no toreizējā Viļakas novada 2017.gadā nāca pats pirmais pieteikums NKM sarakstam, kā arī tādēļ, ka no saraksta 30 vērtībām četras pieteiktas tieši no Viļakas novada.

Nākamo pieteikumu iesniegšana tiks izsludināta 2022.gada janvārī un to sagatavošanai tiks dots pusgads laika.

Foto: no arhīva