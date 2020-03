Labākos apriņķa korus noskaidros Jelgavā

Jelgavas Valsts ģimnāzijas aktu zālē 15. martā pulksten 13 norisināsies ikgadējā Jelgavas koru apriņķa skate, pulcējot 13 kolektīvus no Jelgavas un tuvējās apkārtnes. Klātienē koru sniegumu bez maksas aicināts novērtēt ikviens interesents, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Jelgavas pašvaldības iestādes "Kultūra" speciāliste Evelīna Bučele informē, ka skate Jelgavā pulcēs sieviešu, vīriešu, jauktos un senioru korus no Jelgavas koru apriņķa, kas aptver Jelgavas pilsētu, Jelgavas novadu, Ozolnieku novadu un Olaines novadu. Katrs no 13 kolektīviem skatē izpildīs divus skaņdarbus – vienu dziesmu a cappella no reģionālo dziedāšanas svētku programmas un vienu pašu izvēlētu kompozīciju.

Teju puse dalībnieku būs Jelgavas kori – LLU sieviešu koris "Liepa" un vīriešu koris "Ozols", kā arī "Kultūras" jauktie kori "Zemgale", "Tik un tā", "Balti" un "Mītava". Tāpat skatē piedalīsies kolektīvi no Jelgavas novada – senioru jauktais koris "Gaisma", sieviešu koris "Zaļuguns", jauktie kori "Sidrabe" un "Vilce" –, Olaines kultūras centra jauktais koris "Dziesma", Ozolnieku novada jauktais koris "Līga" un Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta un Ozolnieku novada Salgales pagasta jauktais koris "Svīri".

Skates dalībniekus vērtēs profesionāla žūrija, kuras sastāvā būs diriģents Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) asociētais profesors Arvīds Platpers, Talsu, Rojas, Dundagas novada koru apriņķa virsdiriģents Rīgas Doma kora skolas vadītājs Gints Ceplenieks un Jelgavas koru apriņķa virsdiriģents JVLMA Mūzikas pedagoģijas katedras vadītājs Edgars Vītols. Kori tiks vērtēti pēc to mākslinieciskā un tehniskā snieguma punktu sistēmā, noslēgumā tiem piešķirot pateicību par piedalīšanos vai trešo, otro, pirmo vai augstāko pakāpi.

Skate ir kārtējo Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku starplaika pasākums ar mērķi veicināt koru māksliniecisko izaugsmi un kvalitatīvu attīstību, kā arī kopt un tālāk pilnveidot koru kopdziedāšanas tradīciju, īpaši sekmējot izpildījumu a cappella. Klausītājiem ieeja skates pasākumā ir bez maksas.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldības arhīvs