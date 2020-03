Lai katrs justos īpašs un gaidīts (FOTO)

Pašā Dobeles sirdī atrodas kāda ēka, kas no būvmateriālu veikala pārtapusi mākslinieciski darbīgā “Pilsētas mājā” un tagad pulcina aktīvus bērnus un pieaugušos. Mājas saimniece Anda Tivča labprāt dalās savā pieredzē un nākotnes iecerēs, kas ļaus pilsētai kļūt aizvien dzīvīgākai un drošākai.

– Kā radās ideja par “Pilsētas māju” Dobelē?

Es jau no bērnības esmu jutusies ļoti laimīga un vienmēr gaidīta, tāda, kuru ir prieks redzēt un satikt. Tā esmu jutusies gan savā ģimenē, gan skolā. Vienmēr esmu aktīvi piedalījusies ģimenes sadzīvē un svētku organizēšanā. Arī skolā esmu organizējusi pasākumus, bijusi parlamentā, skolas padomē un dažādās nevalstiskās organizācijās.

Domāju, no tādas bērnības, kurā tiek dotas daudzas iespējas, kurā jūties gaidīts, novērtēts un iesaistīts, nevar izaugt cilvēks, kam negribētos to turpināt un nodot tālāk. Man ir liela empātija pret bērniem. Pirmā mazākā māsa piedzima, kad man bija septiņi gadi, otra, kad bija vienpadsmit. Es viņas vienmēr esmu uztvērusi kā savas meitas, jutusi līdzi, gribējusi, lai viņām būtu laba bērnība, ir interesanti. Arī šodien, ja ir pasākums, kurā ir bērni, mani pie pieaugušo galda atrast nevar, drīzāk sēdēšu uz grīdas, būšu kopā ar viņiem. Man liekas, ka no tā, kā pasākumā jūtas bērni, rodas atmosfēra un kopīgā sajūta. Arī vecāki ir laimīgi, ja bērni ir nodarbināti un piederīgi, nevis kaut kur haotiski skrien. Domāju, katram pieaugušajam gribas tā sajusties, tāpēc arī ir radusies šī māja.

– Kādam mērķim tika radīta šī vieta?

Sākotnēji te bija mana vīra tēva krāsu un būvdarbu veikals, pilnīgi cits koncepts un stāsts. Daudziem dobelniekiem, kas šeit vēl nav bijuši, ir grūti noticēt, ka te izveidota pavisam jauna vieta. Man ir prieks viņus redzēt un apgāzt stereotipu, jo telpa var mainīties un pilnībā iegūt jaunu auru un veidolu. Es šo vietu nesauktu par viesu namu, bet par multifunkcionālām telpām, kuras var iznomāt un ne tikai radīt svētkus un pasākumus, bet arī realizēt savas idejas. Mums šeit ir bijusi fotostudija, esmu ļāvusi izpausties dizaineriem un floristiem. Viņi novērtē telpas daudzās iespējas un pilnveido savu profesionālo darbību un atpazīstamību. Organizējam arī dažādas lekcijas un seminārus.

Tas nekad nav bijis mans mērķis radīt kaut ko tikai tāpēc, lai nopelnītu. Man vienmēr ir svarīgi, lai cilvēki aiziet ar kādu ieguvumu, lai rod atgriezenisko saiti, kāpēc viņi vēlētos šeit atgriezties. Man gribējās, lai būtu skaista, gaiša, pretimnākoša, aicinoša vieta, kur katrs, ienākot, radot un darot savu lietu, arī tā justos. Mēs savā piedāvājumā esam iekļāvuši visu – mēbeles, traukus, aprīkojumu, jebkas, kas šeit redzams, ir lietojams. Tā arī ir mana lielākā vēlme – izveidot tādu lielu kompleksu, plašu sajūtu daudzām iespējām.

