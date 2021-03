Latvijas daba precīzos zīmējumos

Strauji tuvojoties pavasarim, ir vērts izmest loku līdz Miezītes bibliotēkai, kur, paņemot lasīšanā kādu grāmatu, vienlaikus var aplūkot izstādi. Tajā vērojami Daigas Segliņas dzīvnieku, putnu, augu un citu dabas vērtību zīmējumi, kas gadu gaitā tapuši dažādiem Dabas aizsardzības pārvaldes izdevumiem.

– Jūs esat no Zaļeniekiem, vai jau bērnībā zinājāt, ka būsiet māksliniece?

Zaļeniekos esmu beigusi astoņgadīgo skolu. Mans mākslas ceļš gandrīz no turienes ir arī sācies, jo man bija ļoti laba klases audzinātāja – latviešu valodas skolotāja Elizabete Leite, kura ievirzīja mākslas jomā un ļoti iedvesmoja. Es vienmēr esmu jutusi viņas atbalstu. Man zīmēšana pati no sevis nāca, acīmredzot kaut kur iekšā sēdēja. Skolas laikā skolotāji mēdza mani izmantot, kad vajadzēja kādus materiālus un kartītes zīmēt. Un skolotāja Leite mani bieži glāba, lai es pēc stundām ilgi nesēdētu.

– Latviešu valodas skolotāja ievirzīja mākslā?

Jā, tajā laikā bija mākslas un mūzikas skolotāju iztrūkums, bieži vien klases audzinātāja novadīja stundu. Acīmredzot man bija dotības, skolotāja to redzēja un aizvirzīja mani uz Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolu. Tas bija brīnumaini, ka es, lauku bērns, tiku tur iekšā, jo nebiju jau nekādi gatavojusies. Pēc tam man izdevās iestāties Tallinā, tur pabeidzu toreizējo Mākslas institūtu, tagad akadēmiju. Tā ka varu teikt, ka mana klases audzinātāja Leite diezgan piestrādāja manā izglītošanā. Vēlāk vasarās mēdzu Zaļenieku skolā taisīt informatīvus stendus, kaut ko latviešu valodas kabinetam uzzīmēt.

– Varbūt bija arī kādi impulsi ģimenē, kas lika skatīties mākslas virzienā?

Bērnībā man patika pārzīmēt, kaut ko skaistu ieraudzīju un tad to mēģināju pārzīmēt, tīri labi izdevās. Mana mamma bija laba zīmētāja, bet dzīves ceļš neiegrozījās tā, ka viņa varētu iet mācīties. Ja no kāda dotības ir mantotas, tad tas ir no mammas.

Foto: no personīgā albuma