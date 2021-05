Latvijas pagastu bibliotekāru kongresā pārrunās to nozīmi valsts un pašvaldību infrastruktūrā

Tiešsaistē 27.maijā notiks Latvijas pagastu bibliotekāru 6.kongress "Pagasta bibliotēka - vieta kopienas attīstībai", informēja Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone.

Viņa pavēstīja, ka kongresu organizē Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) un LBB, tā mērķis ir aktualizēt pagastu bibliotēku nozīmi valsts un pašvaldību infrastruktūrā, vietējo kopienu izaugsmē un ilgtspējīgas sabiedrības veicināšanā.

Pēc Jēkabsones paustā, pasākuma nolūks ir arī stiprināt pagastu bibliotēkas un celt pagastu bibliotekāru pašapziņu, sekmējot pieredzes apmaiņu un diskusijas ar pašvaldību pārstāvjiem. Patlaban administratīvi teritoriālās reformas kontekstā ir nozīmīgi veicināt pašvaldību izpratni par bibliotēku nozīmi stratēģisko mērķu sasniegšanā, pārliecinot pašvaldību vadītājus pieņemt atbildīgus un ilgtspējīgus lēmumus vietējas nozīmes bibliotēku tīkla attīstībai.

Latvijas pagastu bibliotekāru kongresus LBB sadarbībā ar LNB organizē jau kopš 1997.gada. Līdz šim notikuši pieci Latvijas pagastu bibliotekāru kongresi, katrā no tiem uzsverot citu bibliotēku darbības aktualitāti un izpelnoties nozīmīgu rezonansi sabiedrībā.

2021.gada kongresa tradīcijas atjaunošanas idejas autors ir LNB direktors Andris Vilks norādīja, ka šis ir daudzu izaicinājumu laiks. Viņš atzīmēja, ka pagastu bibliotēku saimes - lasītāji, darbinieki, atbalstītāji, partneri un vadītāji - sastopas ar izaicinājumiem, kuri ir saistīti ar jauno administratīvi teritoriālo reformu, komunikāciju un tehnoloģiju dinamiku un demogrāfisko situāciju.

"Mēs vēl neapzināmies visas pandēmijas iespējamās ietekmes. Tieši tāpēc es uzskatu, ka bibliotēku sistēmas piramīdas pamats - pagastu bibliotēkas - ir tā infrastruktūra, kura sasniedz ikvienu novadu, apdzīvotu vietu un tās iedzīvotāju, savieno ar globālo uzticamu zinību un rakstītā vārda pasauli. Pārfrāzējot Dienvidkarolīnas Universitātes profesoru Deividu Lankesu: bibliotēkas neapdraud nedz "Google", nedz "Amazon", nedz "Vikipēdija" - tās apdraud izdomas trūkums," pauda Vilks.

Jēkabsone akcentēja, ka patlaban Latvijā ir 627 pagastu bibliotēkas, kurās strādā 737 bibliotekāri. Viņas ieskatā, pagastu bibliotēkas ir Latvijas bibliotēku sistēmas pamats - tās ir kopienu centri un sniedz daudzveidīgus pakalpojumus iedzīvotājiem visā Latvijā: no Nīcas līdz Pasienei un no Ipiķiem līdz Demenei.

Pēc LBB valdes priekšsēdētājas paustā, svarīgi, ka šie pakalpojumi tiek nodrošināti tuvu iedzīvotāju dzīvesvietai. Daudzviet pagasta bibliotēka ir vienīgā publiskā iestāde un tuvākais punkts, kur piekļūt valsts, pašvaldību un komerciestāžu pakalpojumiem, tai skaitā e-pakalpojumiem.

Viņa skaidroja, ka pagastu bibliotēku darbs ir cieši saistīts ar pašvaldībām un to prioritātēm. Latvijā pēc 2021.gada pašvaldību vēlēšanām būs 42 pašvaldības līdzšinējo 119 pašvaldību vietā. To paredz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas spēkā stājies 2020.gada 23.jūnijā. Jaunās pašvaldību domes darbu uzsāks 2021.gada jūlijā. Turpmākā pagastu bibliotēku attīstība būs atkarīga no veiksmīgas bibliotēku un pārvaldes institūciju sadarbības un spējas vienoties par kopīgiem mērķiem.

Kongresa norise plānota tematiskās paneļdiskusijās, kas būs veltītas pagastu bibliotēkām kā atbalsta punktiem valsts un pašvaldību stratēģisko mērķu īstenošanā, pagasta bibliotēkas lomai vietējās kopienas saliedēšanā un attīstībā, lokālās kultūrvides stiprināšanā un pilsoniskās līdzdalības sekmēšanā.

Paneļdiskusijas ievadīs priekšlasījums par tēmu, tālāk sniedzot pagasta bibliotēku pieredzes stāstus no visiem pieciem Latvijas reģioniem. Kongresā piedalīsies Kultūras ministrijas (KM) valsts sekretāres vietnieks Uldis Zariņš, ieskicējot pagasta bibliotēku vietu kultūrpolitikā.

Savukārt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sniegs ieskatu vienoto klientu apkalpošanas centru plānotajā darbībā, savukārt Latvijas Pašvaldību savienība un pašvaldību vadītāji dalīsies ar savu redzējumu par pagasta bibliotēku lomu pašvaldību stratēģisko mērķu īstenošanā.

Kongresa programmu paplašinās vizuāli un saturiski koncentrētas video esejas par pagastu bibliotēku sniegumu un sadarbību gan ar pašvaldībām, gan iedzīvotājiem, uzskatāmi un pārliecinoši demonstrējot pagastu bibliotēku lomu un nozīmi vietējā kopienā un tās attīstībā. Kongresa izskaņā tiks pieņemts Pagastu bibliotēku memorands, kuru savā darbā varēs izmantot gan bibliotēkas un pašvaldības, gan par bibliotēku nozari atbildīgās valsts iestādes.

Kongresa mērķauditorija ir Latvijas pagastu bibliotēku darbinieki, reģionu galveno bibliotēku darbinieki kā pagastu bibliotēku metodiskā atbalsta centri reģionālā līmenī, pašvaldību vadītāji un darbinieki kā pagastu bibliotēku dibinātāji un finansētāji, bibliotēku lasītāji un atbalstītāji kā bibliotēku saimes pārstāvji.

Jēkabsone pavēstīja, lai nodrošinātu veiksmīgu kongresa organizāciju, visiem kongresa dalībniekiem līdz 24.maija plkst. 13 ir jāveic reģistrācija, aizpildot tiešsaistes anketu. Kongress būs skatāms tiešraides veidā kongresa organizatoru un sadarbības partneru sociālo mediju "Facebook" un "YouTube" kontos: LNB "YouTube" kontā, LNB "Facebook" kontā, LBB "Facebook" kontā un Latvijas Pašvaldību savienības tīmekļvietnē.

Foto: no arhīva