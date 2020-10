Leģendu nakts pasākumos Latvijā piedalīsies 12 pilis un muižas

Šodien Latvijā norisināsies Leģendu nakts, kurā piedalīsies 12 muižas un pilis - piecas no Kurzemes, sešas no Vidzemes un viena no Zemgales, informēja Latvijas Piļu un muižu asociācijā.

Ievērojot valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus un rūpējoties par viesu drošību, Leģendu nakts norises galvenokārt pārceltas uz muižu parkiem un ir ar ierobežotu apmeklētāju skaitu.

Leģendu naktī Durbes pils kompleksā notiks gaismas spēles par godu īpašai personībai - Ernstam Vilhelmam Matiasam Dītriham Oto fon der Rekem. Kurzemes vēsturē viņš atstājis vismaz 835 dižciltīgu personu siluetportretus. Viņa grieztie portreti apskatāmi arī Durbes pils bibliotēkā. Leģendu naktī tie atdzīvosies īpašā izrādē pils logos.

Jaunmoku pilī pulksten 15 notiks izrāde-muzikālās mīklas "Kas dzīvo mežā?". Tas ir koncertstāsts nepilnas stundas garumā, kurā mūziķi kopā ar publiku mēģina rast atbildes uz jautājumiem un mīklām par norisēm mežā, zvēriem, putniem un kukaiņiem. Tāpat notiks ģimeņu orientēšanās sacensības pils parkā, vakara programma ar latvju danču mūziku, spoku stāstiem, ziņģēm un naksnīga pastaiga izgaismotā parkā.

Vācu mēmā šausmu filma "Doktora Kaligari kabinets" būs skatāma Padures muižā. Paredzēti arī šausmu stāsti muižas pagrabos.

Strazdes muižā būs skatāmas gaismas un skaņas instalācijas "Strazdes mūru Baltās dāmas stāsts", bet Vadakstes muižā paredzēta pastaiga pa izgaismoto parku mūzikas pavadījumā.

Jaunpils pilī ieplānotas vakariņas saksofona mūzikas pavadījumā ar Artūru Tiguli, kā arī radošās darbnīcas bērniem un pieaugušajiem.

Jērcēnmuižā norisināsies "Edgara Vaivada fotogrāfijas" izstādes atklāšana Mednieku namā. Tāpat būs skatāma Aleksandra Čaka dzejas izrāde "Iedomu spoguļi" Mārtiņa Vilsona sniegumā Jērcēnmuižas Freileņu mājā.

Kokmuižas pilī varēs iepazīt senās mūzikas un viesību svinēšanas tradīcijas 18. un 19.gadsimta atmosfērā, kā arī iepazīt leģendāru cilvēku stāstus, kas devuši vērtīgu ieguldījumu mūzikā.

Liepas muižas kompleksā parks atdzīvosies ekskursijā lāpu gaismā pa muižas parka teritoriju.

Leģendu naktī būs klausāms Valmieras muzeja vēstures nodaļas vadītājas Ingrīdas Zīriņas stāstījums par Sēļu muižu, cilvēkiem un to likteņiem tajā. Muižā notiks arī Tautas muzikantu biedrības vadītājas Ivetas Dukaļskas stāstījums par folklorista Atūra Lapsiņa vākumu Sēļu muižai un fotostudijas '"Valmieras atspulgs" fotoizstādes "Viena diena Sēļu muižā" atvēršana.

Durvis vērs arī Stāmerienas pils, bet Ungurmuižā pulksten 20 notiks koncerts "Traversflautas Eiropā un Latvijā".

Foto: Tukuma Tūrisma informācijas centrs