Līdz 31. janvārim muzejā – porcelāna rotu izstāde no Ungārijas

Līdz 2021. gada janvāra beigām Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā apskatāma unikālu porcelāna rotu kolekciju izstāde. Tā uz Jelgavu atceļojusi no Ungārijas, kas ir viena no senākajām porcelāna ražotāju valstīm Eiropā, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Kā informē muzeja direktores vietniece Marija Kaupere, iespēja uzņemt izstādi Jelgavā rasta, pateicoties septembrī aizvadītajai vēstnieku vizītei mūsu pilsētā, kuras laikā Ungārijas vēstnieks Latvijā Ferencs Bāņai piedāvājis jelgavniekiem iepazīties ar Ungārijas porcelāna izstrādājumu ražošanas tradīcijām. Izstādes kolekciju veido neliela ģimenes uzņēmuma radītais zīmols "ZEMA".

Darbi atklāj to tapšanas stāstu – katra rota ir roku darbs, sākot ar dizainu un beidzot ar pēdējo otas vilcienu. Domājot zaļi, ražošanas procesā tiek izmantoti atjaunojamie enerģijas resursi: elektrība manufaktūras vajadzībām tiek iegūta no saules baterijām, bet ražošanas laikā radušies blakusprodukti tiek vēlreiz pārstrādāti un izmantoti izejmateriālā. Rotu kolekcijās var saskatīt dažādu laikmetu stilus: baroku, jūgendstilu, Art Deco, kā arī laikmetīgas vēsmas. Iedvesmojoties no Rīgas jūgendstila, radīta arī īpaša kolekcija ar nosaukumu "Rīga". Uzņēmuma vadītāja un dizainere Eržēbeta Pappa (Erzsébet Papp) atzīst, ka liela loma kolekciju veidošanā ir ungāru tautas vēsturiskajām rotām un ornamentiem, kā arī mākslas un dabas motīviem.

Muzeji ārkārtējās situācijas laikā ir atvērti individuālam apmeklējumam, un tajos tiek uzraudzīta apmeklētāju plūsma. Apmeklētāji aicināti būt atbildīgi un ievērot valstī noteiktās fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības prasības.

Foto: Jelgavas pašvaldība