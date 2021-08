“Lielupes balsis 2021” - jauniešu kora “Balsis” muzikālais ceļojums

Jau tradicionāli jauno kora sezonu kauniešu koris “Balsis” atklāj uz ūdens, šoreiz – “Lielupes balsis” norisināsies no 26. līdz 29. augustam. Abos Lielupes krastos, posmā no Jelgavas līdz Lielupes ietekai jūrā, “Balsis” varēs satikt un baudīt arī koncertus. Skanēs latviešu un ārzemju autoru garīgā un laicīgā mūzika, Raimonda Paula un Ineses Zanderes dziesmu cikls “Par Latvijas upēm”, pirmatskaņojumi un koristu solo priekšnesumi. “Balsis” četru dienu garumā ceļos pa Lielupi, izzinot apkārtnes kultūrvēsturi, un aicinās to iepazīt arī klausītājiem. Šis būs pagājušajā gadā aizsāktā muzikālā ceļojuma turpinājums, informē kora vadītājs Ints Teterovskis.

26. augusts, ceturtdiena

* 15.00 koncerts brīvdabas koncertzālē Mītava, Pasta salā, Jelgavā

Vēl “Balsis” varēs satikt Jelgavas pils pagalmā. Savukārt Svētes upes ietekā, pie Svētgrīvām, uz ūdens “Balsis” dziedās Vizmas Belševicas un Pētera Plakida pazīstamo kora dziesmu “Tavas saknes tavā zemē”, kurā aprakstīta Svētes upes nozīme Zemgales dzīvības asinsritē.

27. augusts, piektdiena

* 14.00 Pie Kalnciema-Klīves luterāņu baznīcas (labais krasts) un

* 17.00 Pie Kalnciema katoļu baznīcas (kreisais krasts). Lielupes krastā agrāk ir bijis daudz dievnamu, bet tikai daži spēja izturēt laikapstākļu mainīgo dabu un cilvēka ietekmi uz upes plūdumu. Šīs baznīcas ir labi aprūpētas, pateicoties draudžu un vietējo zemnieku darbam un līdzekļiem. Kalnciema-Klīves dievnams glabā, cik zināms, vienīgās vēsturiskās Art Deco stila lustras Latvijas baznīcās un autentiski saglabātas, mākslinieciski un kultūrvēsturiski ievērojamas ērģeles.

28. augusts, sestdiena

Dienu “Balsis” sāks ar uzstāšanos vairākās negaidītās vietās Kauguru dienas ietvaros.

* 16.00 Vietvalžos, Salas pagastā. Vietvalži ir Mārupes novada pašvaldības Babītes Kultūrizglītības centra filiāle Salas pagastā. Pirms 200 gadiem ēka celta kā muižas darbinieku mājvieta, vēlāk tur bijis krogs, skola, pagastmāja. Tagad šeit apskatāma slavenākā Pāvulu dzimtas pārstāvja, aktiera Eduarda Pāvula izstāde, kā arī rit aktīva kultūras pasākumu dzīve – koncerti, teātra izrādes, radošās darbnīcas utt.

Vēlāk “Balsis” piestās upes kreisajā krastā un būs sastopamas Pie Mellužu estrādes kopā ar Elīnu Seili un Rihardu Rudoviču. Mellužu estrāde ir viena no pēdējām akustiskajām koka gliemežnīcas formas estrādēm visā Baltijas reģionā, kas saglabājusies un funkcionē kopš 20. gadsimta.

29. augusts, svētdiena

** 12.00 “Balsis” būs Jūrmalā, Raiņa sētas pagalmā, Poruka prospektā 61. Koris muzicēs kopā ar mecosoprānu, operdziedātāju Ievu Paršu, kas studiju gados bijusi arī kora “Balsis” dziedātāja. Koncertā skanēs kora dziesmas ar Raiņa un Aspazijas dzeju, kā arī Ievas Paršas mūzika.

Vēl “Balsis” priecēs Jūrmalas slimnīcas dežūrpersonālu un pacientus, kā arī piestās pie Baltās kāpas. Lielupes Baltā kāpa radusies pēc tam, kad upe 1757. gadā pārrāva zemes šaurumu, izveidojot jaunu ieteku jūrā. Tā ir 100 metru plata, 800 metru gara un 17 metru augsta.

“Lielupes balsis 2021” tiek realizētas, pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda, Zemgales plānošanas reģiona, AS “Latvijas valsts meži” finansiālajam atbalstam.

Jauniešu koris “Balsis” un Ints Teterovskis izsaka milzīgu pateicību Jelgavas novada pašvaldībai, brīvdabas koncertzālei “Mītava”, Latvijas Lauksaimniecības universitātei, Kultūras un izglītības centram “Svētgrīvas”, Kalnciema-Klīves draudzei, Kalnciema katoļu draudzei, Jūrmalas Valsts ģimnāzijai, Babītes Kultūrizglītības centram, Pumpuru vidusskolai, “Raiņa sēta”, Jūrmalas slimnīcai, RKTMC Mazajai Ģildei par iesaisti koncertsērijas organizēšanā un realizēšanā.

Koncerti ir bezmaksas.

Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, koncertus drīkst apmeklēt:

* Cilvēki, kuri vakcinēti pret Covid-19 un ir pagājušas 14 dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas vai trīs nedēļas pēc saņemtas pirmās ražotāja “AstraZeneca” vakcīnas, kā arī tie skatītāji, kuri ir pārslimojuši Covid-19 pēdējo 6 mēnešu laikā.

** Ar negatīvu covid-19 testu

Pie ieejas būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, derīgs digitālais Covid-19 sertifikāts, kuru iespējams iegūt vietnē www.Covid19sertifikats.lv

Bērni līdz 12 gadu vecumam drīkst apmeklēt koncertus, neveicot testu un neuzrādot vakcinācijas/pārslimošanas sertifikātu.

Par iespējamām ierobežojumu un koncertu norišu laika izmaiņām var sekot līdzi kora mājaslapā balsis.lv un kora sociālajos tīklos.

Sīkāka informācija www.balsis.lv

Jauniešu kora “Balsis” tuvākie notikumi:

6. un 8. septembrī jauniešu kora "Balsis" jauno dziedātāju uzņemšana https://ej.uz/uznemsanabalsis

Foto: no kora “Balsis” arhīva