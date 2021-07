Māja Jelgavā, Vecpilsētas 14 atvērta apmeklētājiem

No 29. jūlija apmeklētājiem ir atvērta koka māja Vecpilsētas ielā 14, viena no senākajām un vērtīgākajām koka dzīvojamām mājām Jelgavā, kas saglabājusies līdz mūsdienām. Māju varēs apskatīt no ceturtdienas līdz sestdienai no pulksten 10 līdz 18. Iespēja pieteikt savu apmeklējumu, zvanot pa tālruni 63005407, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Darbi pie ekspozīcijas izveides joprojām turpinās. Šobrīd apmeklētājiem ir iespēja apskatīt atjaunotās telpas un uzzināt vairāk par restaurācijas procesu.

Māja Vecpilsētas ielā 14 ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Tā tiek veidota kā publisks tūrisma objekts ar izzinošu, izglītojošu piedāvājumu par Jelgavas koka arhitektūru, Vecpilsētas ielas kvartālu, mājas unikalitāti un tās restaurācijas procesiem. Blakus esošajā mūra ēkā tiek veidotas trīs restaurācijas darbnīcas – tekstiliju, metāla priekšmetu un keramikas restaurācijai.

Jelgavas Vecpilsētas ielas kvartāla apbūve saistāma ar 18. – 20. gadsimta sākumu. Te ir saglabājies senās apbūves blīvums, arhitektonisko, māksliniecisko un vēsturisko elementu izteiksmība. Otrā pasaules kara laikā, 1944. gada vasarā pilsētas apbūve praktiski tika nopostīta un Vecpilsētas ielas kvartāla apbūves ēkas ir starp retajām Jelgavā, kuras netika iznīcinātas.

Ieejas maksa Vecpilsētas ielas 14 mājas apskatei:

Pieaugušajiem – 2 eiro

Skolēniem, studentiem, pensionāriem – 1 eiro

Ģimenes biļete – 4 eiro (2 pieaugušie + visi bērni līdz 18 gadu vecumam)

Foto: Jelgava.lv