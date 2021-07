Petra Derkins ir māksliniece no Šveices, kura pārcēlusies uz dzīvi Latvijā. Pirms vairākiem gadiem viņa apgleznoja autobusu pieturu Apguldē, bet tagad kopā ar vīru Jāni darbojas “Paegļu kosmosā” un gaida rudenī iznākam grāmatu.

– Latvijā dzīvojat jau desmit gadu, kas jūs šeit saista?

Daudz kas. Galvenokārt tas ir veids, kā es varu šeit dzīvot. Tas, ka mēs atradām šādu vietu, ka man te ir draugi un cilvēki apkārt ir tik sirsnīgi. Saka jau, ka latvieši maz smaida, tā varētu būt, jo tā laipnība nav uz āru vērsta. Bet, kad iepazīsti tuvāk, atklājas, ka cilvēki ir ļoti sirsnīgi. To ievēroju no paša sākuma. Mēs precējāmies pirms 21 gada, un, kad atbraucām uz Latviju pie Jāņa vecākiem, mani uzņēma ļoti sirsnīgi, deva pēdējo. Tur bija kaut kas no tā – kas pieder man, pieder arī tev. Mammai bija viens halāts, kad es tur biju, to deva man. Latvijā patīk arī daba un mana brīvība. Es šeit jūtos brīva.

– Jūs esat šveiciete, vīrs Jānis – latvietis, bet iepazināties Portugālē. Vai varat padalīties ar šo stāstu?

Tas bija 1999. gadā. Es tajā laikā dzīvoju ar divām draudzenēm, viena bija dziedniece, kura mēdza teikt, ka manis dēļ būs jābrauc uz Portugāli. Kad beidzot tur aizbraucām, kādā dienā pieteicāmies ekskursijai uz Cape Saint Vincent jeb pasaules galu. Jānis tolaik strādāja citā tūrisma firmā Portugālē un vadāja savus tūristus ar sarkanu minibusu. Vienlaikus abas grupas bija piestājušas pasaules galā, un tur viņš tā vienkārši pienāca man klāt un sāka runāt. Vēlāk vairākās tūristu vietās mēs saskatījāmies, un citi jau bija pamanījuši, ka starp mums kaut kas virmo.

Foto: Iveta Pavziniuka un no personīgā arhīva