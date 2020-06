Mākslas studija "Mansards" uzņems jaunus audzēkņus

Mākslas studija "Mansards" izsludinājusi jaunu audzēkņu uzņemšanu trijās vecuma grupās – no 7 līdz 9 gadu veciem bērniem, audzēkņiem no 10 līdz 18 gadu vecuma un pieaugušajiem no 18 gadu vecuma. Uzņemšana norisināsies 11. un 12. jūnijā no pulksten 18 līdz 20 un 13. jūnijā no pulksten 10 līdz 12 Jāņa ielā 1a, bet nodarbības paredzēts sākt šoruden, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Kā informē studijas vadītājs mākslinieks Raitis Junkers, ar mākslu aicināti nodarboties audzēkņi sākot no 7 gadu vecuma "Radošās domas darbnīcā", kurā reizi nedēļā pusotru stundu garās nodarbībās bērni var apgūt studijas darbu un radoši izpausties. Darbnīcas nodarbības vērstas uz brīvu individuālu uzdevumu risināšanu un prasmju attīstīšanu.

No 10 līdz 18 gadu vecumam studijā tiek gaidīti audzēkņi programmā "Māksla un dizains". "Šī programma paredzēta uz pieciem gadiem, kuru laikā audzēkņi apgūst zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju veidošanu. Sākam ar tādām tēmām kā tonālo attiecību apgūšana un perspektīva, bet noslēdzam jau ar gala darbu. Tā, piemēram, šogad studijā šo programmu noslēgs astoņi dalībnieki," stāsta R.Junkers. Programmā "Māksla un dizains" audzēkņiem sniegta iespēja arī sagatavoties tālākai izglītībai, kas saistīta ar vizuālo mākslu vai dizainu. Savukārt pieaugušajiem no 18 gadiem piedāvāts iesaistīties vizuālās komunikācijas nodarbībās. Tās paredzētas līdzšinējiem audzēkņiem, kas vēlas turpināt darboties studijā, kā arī ikvienam, kas vēlas attīstīt savas radošās prasmes. "Visbiežāk pieaugušie apgalvo, ka viņiem prasmju nav, tāpēc nevēlas darboties, bet tā nav taisnība, jo katram ir kāda konkrēta mākslas prasme, pie kuras var strādāt un ko individuālā darbā varam attīstīt," piebilst mākslinieks.

Uzņemšana norisināsies 11. un 12. jūnijā no pulksten 18 līdz 20 un 13. jūnijā no pulksten 10 līdz 12 Jāņa ielā 1a, lai jau rudenī varētu uzsākt nodarbības. Uzņemšana notiek pārrunu veidā. Papildus informācijai interesenti aicināti sazināties ar pedagogiem Raiti Junkeru pa tālruni 29419941 vai Kristīnu Landau-Junkeri pa tālruni 26173276.

Foto: Mākslas studija "Mansards"