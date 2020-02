Masļeņicā Jelgavā sagaidīs pavasara atnākšanu

Kaut arī ziema šogad nav sagādājusi bagātīgu sniega segu, vēlme pēc saules siltuma arvien vairāk liek ilgoties pēc pavasara. Pavadīt ziemu un sagaidīt pavasari aicina Masļeņicā, kas Jelgavā tiks svinēta 1. martā Sabiedrības integrācijas pārvaldē (SIP) Skolotāju ielā 8, sākot no pulksten 12, informē Sabiedrības integrācijas pārvalde.

Masļeņica kā maziem, tā lieliem ļaus iepazīt slāvu tautu tradīcijas, pasākumā marta pirmajā svētdienā piedaloties visām Jelgavas slāvu mazākumtautību biedrībām – krievu biedrībai "Istok", ukraiņu kultūras centram "Džerelo" un baltkrievu biedrībai "Ļanok". Ikviens varēs piedalīties teātra studijas "Poteha" interaktīvajā izrādē un rotaļās, kas, sākot no pulksten 12, notiks pārvaldes zālē. Bet no pulksten 13 ikviens aicināts uz jautrām aktivitātēm svaigā gaisā un šajos svētkos neiztrūkstošo pankūku ēšanu turpat ēkas pagalmā, informē SIP vadītājas vietniece kultūras darba speciāliste Evika Kaufelde.

"Masļeņica ir pavasara sagaidīšanas un dabas atjaunošanās svētki – pēc ziemas cilvēki ar prieku sagaida pavasara gaišumu un vieglumu. Masļeņica tradicionāli ilgst nedēļu, un šajā laikā cilvēki cits pie cita dodas ciemos, ēd pankūkas, kas simbolizē sauli, un citus gardumus, vienojas rotaļās, dzied dziesmas. Bet svētdiena ir piedošanas lūgšanas diena, kad draugi un radi cits citam lūdz piedošanu par gada gaitā piedzīvoto. Tāpat šajā dienā nevajadzīgās mantas ierasti sakar salmu lellē Masļonā, ko sadedzina, simboliski atstājot pagātnē visu slikto," ziemas pavadīšanas svētku tradīciju raksturo teātra studijas "Poteha" vadītājs Vladimirs Astapenko. Studija šogad sarūpējusi interaktīvu izrādi un rotaļas, kurās tiks piedāvāta bilingvālā spēļu un rotaļu programma "Masļeņica – Meteņi", kas iekļauj gan latviešu, gan slāvu pavasara gaidīšanas tradīcijas. Būs spēles un joku sacensības ar “dzīvās” mūzikas pavadījumu bajāna un balalaikas skaņās, kā arī rotaļas kopā ar Masļeņicas tradicionālajiem maskotajiem tēliem.

Savukārt pulksten 13 ģimenes aicinātas uz svētku turpinājumu pārvaldes pagalmā. Tradicionāli svētku dalībnieki varēs piedalīties aktivitātēs, par kurām saņems kuponus, ko varēs apmainīt pret gardām pankūkām, bet ieejas biļetes pret gardo svētku simbolu varēs apmainīt pasākuma pirmās daļas apmeklētāji. Spēles un muzikālas aktivitātes rīkos Jelgavas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas mazākumtautību biedrības un apvienības "Brīvprātīgie Jelgavai" jaunieši. Svētku noslēgumā svinību dalībnieki kopīgi sadedzinās lielo salmu lelli, simboliski atvadoties no ziemas un sveicot pavasari.

Dalības maksa teātra studijas "Poteha" programmā, kas norisināsies pārvaldes zālē, ir 1 eiro. Biļetes var iegādāties Jelgavas Nacionālo kultūras biedrību asociācijā Skolotāju ielā 8 darba dienās no pulksten 10 līdz 19 un brīvdienās no pulksten 10 līdz 17, kā arī pasākuma dienā no pulksten 11, ja biļetes vēl būs pieejamas, jo vietu skaits ir ierobežots. Savukārt aktivitātes svaigā gaisā ikviens interesents aicināts apmeklēt bez maksas. Pasākumu organizē Jelgavas pilsēta un SIP kopā ar Jelgavas Nacionālo kultūras biedrību asociāciju.

Foto: Jelgavas pašvaldības arhīvs