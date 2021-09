Medemu pēcteči apmeklē "Villa Medem"

Lai aplūkotu kādreizējo dzimtas īpašumu, vakar Zemgales muižnieku namā "Villa Medem" Jelgavā, Uzvaras ielā, viesojās Elejas muižas pēdējā īpašnieka Paula Grāfa fon Medema mazmeita no Vācijas Gerharda fon Hoiningena-Hīne kopā ar savu vīru, radiem un mākslas vēsturnieku Imantu Lancmani, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

"Esmu patīkami pārsteigta par to, cik daudz šeit ir paveikts. Vēl pirms četriem gadiem no tā visa nebija nekā, bet šobrīd "Villa Medem" atdzimusi jaunā gaismā. Patiess prieks, ka "Villa Medem" ir atradusi saimniekus, kuri apzinās šī kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību un iegulda milzīgu darbu, lai tā pamazām kļūtu par skaistu pērli," tā baroniete Gerharda fon Hoiningena-Hīne.

Viņa atklāj, ka pirmo reizi Jelgavā viesojusies un "Villa Medem" no ārpuses aplūkojusi 1986. gadā, kad blakus vēl strādājusi linu fabrika, bet neplānotā vizītē šeit būts arī pirms četriem gadiem. "Daudzus gadus braucam uz Rundāles pils svētkiem un apmeklējam Elejas muižas parku un tējas namiņu. Pirms četriem gadiem nobraucām arī gar kādreizējo dzimtas īpašumu "Villa Medem". Todien vārti bija vaļā, un mēs nolēmām ienākt. Šeit noritēja būvdarbi – tika restaurēta ēkas fasāde. Ir milzīgs prieks, ka ēkas saimnieki centušies sakārtot arī telpas, un, pamazām atjaunojot šo namu, ienest tajā dzīvību. Manuprāt, šī pilsētā ir lieliska kultūrvieta, kur var notikt dažādi semināri, nelieli koncerti un arī kāzas. Šķiet, arī saimnieki saredz šīs vietas potenciālu," tā baroniete, saimniekiem novēlot nepagurt un iesākto turpināt.

I.Lancmanis atklāj, ka Medemu dzimtas pēcteču viens no vizītes mērķiem Latvijā ir apzināt, kas šobrīd notiek ar dzimtas kādreizējiem īpašumiem, kādā stāvoklī tie ir, kā tiek izmantoti. ""Villa Medem" ir svarīgs objekts ne tikai Medemu dzimtai, bet arī Jelgavai kopumā. Tas ir viens no vēsturiskajiem pirmskara simboliem, kas pilsētā vēl saglabājies, burvīgs klasicisma laika piemineklis. Arī es uz to skatos ar lielu apbrīnu. Atminos, ka pirmo reizi to fotografēju 1966. gadā un jau toreiz nodomāju, ka tā ir māja, kurā es gribētu dzīvot. Šī patiesi ir mana sapņu māja, un prieks skatīties, ka cilvēki strādā un cenšas to atjaunot," tā I.Lancmanis, papildinot, ka saimniekiem noteikti vajadzētu restaurēt ēkas lielo zāli. "Jau 1955. gadā bija izstrādāts restaurācijas projekts, kas šobrīd glabājas Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Restaurācijas centra arhīvā. Varbūt pēc teju 70 gadiem pienācis laiks šo projektu īstenot?" tā I.Lancmanis.

Muižnieku pilsētas namu būvējis pēdējās Kurzemes hercogienes Dorotejas brālis grāfs Žanno fon Medems. Dzīvojamā ēka celta 1818. gadā klasicisma stilā kā ārpilsētas rezidence pie Driksas aiz Jelgavas pilsētas vaļņiem. Ēku projektējis arhitekts Johans Georgs Ādams Berlics. Pie muižas atrodas dārzs. 1881. gadā parka daļu pie villas iegādājās Jelgavas Latviešu biedrība, kas tur rīkoja koncertus un teātra izrādes. Parkā biedrība svinēja Zāļu dienu vasaras saulgriežos un dzimtbūšanas atcelšanas dienu 31. augustā.

1908. gadā to nopirka blakus esošās Jelgavas linu manufaktūras īpašnieks Hoffs. Bermontiādes laikā pilī atradās Rietumkrievijas armijas štābs, pēc Jelgavas atbrīvošanas pils parku nosauca par Uzvaras parku.

Otrā pasaules kara laikā 1944. gada kaujās par Jelgavu "Villa Medem" daļēji nodega, 1947.–1952. gadā pēc arhitekta Alberta Vecsīļa projekta to atjaunoja kā Jelgavas Linu kombināta klubu. Kopš privatizācijas 1994. gadā tā piederēja organizācijai "Jaunā paaudze", villā tika atvērts naktsklubs "Pie Medema". 2002. gadā "Villa Medem" iegādājās SIA "Baks", 2015. gadā – SIA "Leopolds". 2016. gadā veikta ēkas ārējā restaurācija.

Foto: Jelgava.lv un no arhīva