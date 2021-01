Meklēt stāstiņus tumsā

Jēkabs Vilkārsis ļoti piestāv 90. gadu Jelgavai, lai gan to laiku viņš zina no draugu un vecāku stāstiem. Reiz “Pagrabā” aprakstīts viņa tētis mākslinieks Mārtiņš Vilkārsis, kurš tolaik modināja jelgavnieku brīvo garu ar dažādām mākslas performancēm vecpilsētā un citviet. Savā ziņā pēc divdesmit un vairāk gadiem to dara arī Jēkabs. Tādēļ šoreiz “Pagrabā” būs tāda vēsturiski ģimeniska satikšanās.

– 1996. gada “Pagrabā” publicēta saruna ar tavu tēti. Tolaik viņš ir aptuveni tavā vecumā un stāsta dažādas skolas laika delverības. Kāds bija tavs skolas laiks?

Mans skolas laiks bija trakulīgs, bija gan mācīšanās, gan daudz mūzikas un līdzīgi domājoši draugi. Kādreiz bija tāds metālistu kalniņš pie stacijas un arī satikšanās vieta Raiņa parkā, vienmēr pēc stundām vai pārtraukumos skrējām satikties ar cilvēkiem, papļāpāt. Turp devāmies arī pēc skolas un mājās bijām deviņos vakarā. Stacijas parkā visu laiku kāds bija, gadījās, kad satikāmies līdz pat 100 cilvēkiem. Tā sākās arī pirmā draudzība ar dažādiem mūziķiem. Es pats ģitāru sāku spēlēt 15 gadu vecumā, iepriekš mūzikas skolā biju spēlējis klavieres, tad bija pauze, un varētu teikt, ka stacijas kalniņš un Raiņa parks bija sākums tam, ka gribējās spēlēt kādā grupā. Starp citu, aprit desmit gadu, kopš to arī daru – spēlēju grupā “Frailty”.

– Tajā intervijā tētis stāsta, ka krāsojis violetus matus, kaitinājis skolotājus un visādi huligāniski iznesies. Varbūt arī tev ir kāds trakais stāsts?

Skolā īpaši trakojis neesmu, vienmēr bijusi sajūta, ka jābūt pieklājīgam un kārtīgam. Bet matus noteikti esmu krāsojis, ir bijuši sarkani un krāsoti šķipsnās. Trakākais varbūt ir tas, ka man kādreiz patika pīrsingi. Mans draugs Slaviks Murugovs, kurš spēlē grupā “Darrva”, mācījās par frizieri un izgāja arī pīrsingu kursus, un ir bijis tā, ka, pirms doties uz darbu, viņš fiksi savā pagalmā izdūra man pīrsingu. Ir durts degunā, ausīs, uzacī, mēlē, daži vēl ir palikuši.

Foto: no personīgā arhīva