Metāla tīģeris no Jelgavas

Jānis Joņevs par debijas grāmatu, mūziku, ceļojumiem un gaidāmo filmu



Jānis Joņevs sarunā ar “Zemgales Ziņām” stāsta par debijas romānā “Jelgava 94” minētajiem metāla mūzikas žanriem, dalās ar to, kādu mūziku viņš vēl labprāt klausās. Tāpat Jānis ieskicē šobrīd topošās grāmatas “97” aprises, dalās par saviem ceļojumiem pa pasauli un atklāj pēc viņa grāmatas scenārija topošās, nākamgad gaidāmās dokumentālās filmas galveno sižetu.

– Tu kā labu piemēru esi minējis vecās skolas “Death Metal” apvienību “Malduguns”. Kuras pašmāju grupas tev vēl vai joprojām šķiet saistošas?

Protams, “Darrva” ir ļoti cienījama mūzika. “Skyforger” – tā jau ir mūžīga vērtība. Esmu aizklīdis tā patālāk no metāla. Ir mums joprojām arī labs andergraunds (pagrīdes mūzika). Ko vairāk sanāk dzirdēt? Juris Simanovičs, “Ivars Bez F”, “Martas asinis”, “Ansamblis Manta” (un viss, ko dara tā līderis Edgars Šubrovskis), “Čipsis un Dullais”, Māris Šverns. Hm, neviens no šiem gan laikam nav vairs izteikti jauns. To, kas notiek Latvijā uz lielajām skatuvēm, es vispār nezinu. Tikai pagrīdi dzirdu. Tā nu ir iegājies.

– Kā cilvēkam, kuram nav ne mazākās nojausmas par metāla mūziku, tu paskaidrotu, kādas ir raksturīgākās “Doom”, “Death” un “Black Metal” iezīmes? Intervijā Orestam Silabriedim raidījumā “Mana mūzika” beidzamo no manis minētajiem žanriem skaidroji šādi: “Falsetēta balss, kāpināts un mežonīgs ritms. Krusti!”

To jau gudrāki cilvēki par mani definējuši. Tepat Jelgavā man bija skolotāji, ja nu gadījumā kāds lasa, es negribētu viņu priekšā par zinātāju iztaisīties. Varu tikai no savas profesijas specifikas izteikties. Proti, mani šo žanru rašanās procesā fascinē vārda nozīme. Šie žanri radās, nosaucot sevi vārdā. Pirmā nāves metāla dziesma ir “Death Metal”, pirmā melnā metāla albuma nosaukums ir “Black Metal”, un pirmais dūmmetāla albums ir “Epicus Doomicus Metallicus”. Tas ir spēcīgs piegājiens, kā pasaules radīšana – nosauc kaut ko vārdā, un tas ir tapis.

Visu interviju lasiet 4. novembra “Zemgales Ziņās”

Foto: publicitātes, autors Edgars Jurjāns