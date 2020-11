Muzejā vērtīga ordeņu kolekcija

Vērtīgs jaunieguvums – militāro un sporta apbalvojumu, citu piemiņas zīmju un pulksteņu kolekcija – novembrī apskatāms Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā, informē pilsētas pašvaldībā. To veido 117 priekšmeti, no kuriem muzeja speciālisti kā īpaši vērtīgus izceļ Triju Zvaigžņu ordeni, Atzinības krustu un Lāčplēša Kara ordeni, kas ir jau otrais 20. gadsimta sākuma neatkarīgās Latvijas augstākais militārais apbalvojums muzeja īpašumā. Kolekcija līdztekus citiem līdz šim neeksponētiem priekšmetiem visu novembri apskatāma muzeja jaunieguvumu izstādē.

Vērtīgā kolekcija iegādāta no privāta kolekcionāra, kurš to bija veidojis vairāku desmitu gadu garumā. Novembrī apbalvojumu kolekcija apskatāma muzeja jaunieguvumu izstādē, bet ar laiku priekšmeti papildinās pastāvīgās ekspozīcijas.

Foto: Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs