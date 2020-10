Muzejs piedāvā jaunas izglītojošas programmas skolēniem

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā papildināts pedagoģisko programmu piedāvājums skolēniem. Līdz ar atjaunoto ekspozīciju "Aizvēsture un viduslaiki Zemgalē" 1.–9. klašu skolēni muzeja apmeklējuma laikā varēs piedalīties programmā "Senie iedzīvotāji Lielupes krastā" un iejusties arheologa lomā, bet dažādu ekspozīciju priekšmetus iepazīs jaunāko klašu skolēni un bērndārznieki, kuri aicināti uz nodarbību "Burtu karnevāls", informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Kā skaidro Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja muzejpedagoģe Teika Putna, jaunas izstādes un ekspozīcijas pastāvīgi sniedz iespējas radīt izzinošas programmas, kurās stāstīt par mākslu, vēsturi un šajās jomās iesaistīto pētnieku darbu. To pierāda arī nupat atklātā atjaunotā aizvēstures un viduslaiku ekspozīcija muzejā – tās saturu integrējot nodarbībā, rasts jauns veids, kā stāstīt un izzināt arī Jelgavas vēsturi. "Tā kā lielākoties par aizvēstures laiku uzzinām no arheoloģiskajiem izrakumiem, skolēni varēs iejusties arheologa lomā un strādāt ar priekšmetiem, veicot to izpēti un daloties savos novērojumos. Vienlaikus šādā veidā bērni uzzinās par Jelgavas teritorijas pirmiedzīvotājiem – kā viņi dzīvoja, kādi priekšmeti no tiem laikiem ir saglabājušies," stāsta T.Putna.

Tāpat izveidota jauna nodarbība mazākajiem muzeja apmeklētājiem – pirmsskolas vecuma bērniem un 1. un 2. klašu skolēniem. Tās gaitā bērni iepazīs muzeja daudzās ekspozīcijas, vienlaicīgi veicinot lasītprasmi. "Bērnu uzdevums būs orientēšanās muzejā un burtu meklēšana priekšmetos un anotācijās. Šī nav gluži mācīšanās, bet gan esošo zināšanu nostiprināšana, interesantā veidā papildinot izglītības iestādēs apgūto. Vienlaikus tas ir arī uzdevums nodarbības vadītājam, jo jāpielāgojas dažādiem bērnu zināšanu līmeņiem – skaidrs, ka bērndārznieku un 2. klases skolēnu lasītprasme atšķiras," uzsver muzejpedagoģe.

T.Putna teic, ka nodarbības muzejā ir saistošas gan pilsētas skolu un bērnudārzu audzēkņiem, gan grupām no citām pilsētām, kas visbiežāk Jelgavā viesojas programmas "Latvijas skolas soma" gaitā. Atsākoties skolai, klašu interese apmeklēt muzeju bijusi jūtama, jo izglītības iestādes mācību gada sākumu steidza izmantot ekskursijām.

Abas muzejpedagoģijas programmas turpmāk papildinās pastāvīgo Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja nodarbību piedāvājumu. Viss programmu piedāvājums pieejams mājaslapā www.jvmm.lv. Dalības maksa vienā programmā bērnam ir 1 eiro, pieaugušajam – 1,50 eiro. Pirmsskolas vecuma bērniem un Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu skolēniem un audzēkņiem ieeja muzejā un pedagoģiskās programmas apmeklējums ir bez maksas. Izvēlētā nodarbība iepriekš jāsaskaņo, zvanot pa tālruni 64373585 vai 63023383.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldības arhīvs