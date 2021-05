Muzeju naktī – pastaiga Jelgavas pils apkārtnē un tiešsaistes aktivitātes

Piedāvājot dažādas norises virtuālajā vidē, kā arī muzeju āra ekspozīcijās un pilsētvidē, šogad 15. maijā norisināsies ikgadējā Muzeju nakts. Jelgavā klātienē notiks pavasarīga vakara pastaiga Jelgavas pils pagalmā un tās apkārtnē, kā arī aktivitātes tiešsaistē piedāvās Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs (JRTC) un bērnu un jauniešu bibliotēka "Zinītis", informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.





15. maijā Muzeju nakts pasākumu laikā Jelgavas pils vārti tiks vērti, aicinot apmeklētājus no pulksten 19 līdz 22 mūzikas pavadījumā izbaudīt pavasara vakara vēlo pastaigu pils pagalmā un parkā, informē LLU. Eiropas organizētais ikgadējais Muzeju nakts pasākums šogad noris ar devīzi "Robežas", un Jelgavas pils, kas sastāv no četriem spārniem, vērs vārtus, lai nojauktu telpiskās robežas un uz vienu vakaru ļautu justies vienotiem. Ikviens interesents varēs izstaigāt 7,4 hektāru plašo Jelgavas pils parku, kā arī iegriezties grandiozajā 5000 kvadrātmetru lielajā pils pagalmā, lai baudītu baroka laika noskaņu, mūzikas pavadījumā vērojot pils fasādes saulrieta krāsu spēles. Turklāt, lai iepriecinātu ne tikai acis, bet arī garšas kārpiņas, pils pagalmā būs iespēja iegādāties sildošus dzērienus un ēdienus.

Tie, kuri nebūs paspējuši apciemot Jelgavas pils parku Muzeju naktī, to aicināti darīt sev ērtā laikā bez maksas, savukārt pils pagalms maijā atvērts sestdienās un svētdienās no pulksten 10 līdz 17. Tuvojoties vasaras sezonai, apmeklētāji aicināti sekot līdzi epidemioloģiskai situācijai valstī un pils darba laikam www.jelgavaspils.lv. Lai gan šogad izstaigāt Jelgavas pils telpas klātienē nebūs iespējams, to varēs izdarīt virtuāli, apmeklējot LLU mājaslapu.

Muzeju naktī norisināsies arī citas tiešsaistes aktivitātes. JRTC 15. maijā mājaslapā visit.jelgava.lv un sociālajos tīklos sniegs atkārtotu ieskatu virtuālajā izstādē "Jelgava toreiz un tagad", kā arī @visit.jelgava "Instagram" profilā ikviens varēs izpildīt testu par Jelgavas muzejiem. Savukārt 18. maijā, Starptautiskajā muzeju dienā, Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa "Facebook" lapā tiks publicēta virtuāla ekskursija, kas vedīs pa torņa ekspozīcijām un skatu laukumu.

Tāpat bērnu un jauniešu bibliotēka "Zinītis" līdz Starptautiskajai Muzeju dienai rīko konkursu "Robotiņš Rū muzejā". Konkursā jāatbild uz robotiņa jautājumiem par etnogrāfiskajiem sadzīves priekšmetiem vai darbarīkiem no Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja krājuma. Dalībnieks, kuram būs visprecīzākās atbildes uz visiem jautājumiem, saņems muzeja brīvbiļeti piecām personām un saldu pārsteiguma balvu. Visi jautājumi atrodami bibliotēkas "Facebook" lapā. Pirmais jautājums – ŠEIT.

Tā kā daudzi muzeji Latvijā piedāvās savas aktivitātes attālināti, tām varēs pieslēgties ikviens.

Karte ar Muzeju nakts pasākumiem pieejama ŠEIT un ŠEIT.

Foto: Jelgavas pašvaldības arhīvs