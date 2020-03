Jelgavas Kultūras namā 12. martā pulksten 14 notiks kārtējais reģionālais integratīvās mākslas festivāls “Nāc līdzās Zemgalē”, ko organizē labdarības organizācija “Fonds “Nāc līdzās!””.

Festivāls notiek vairākās kārtās, vispirms reģionāli tiek atlasīti labākie priekšnesumi un radošie mākslas darbi, kas tiek izvirzīti uz Rīgas lielo festivāla koncertu un mākslas darbu izstādi. Šogad Zemgales un Kurzemes konkurss apvienots, tādēļ Jelgavā ieradīsies arī kolektīvi no Liepājas, Kuldīgas un Grobiņas. Zemgali jau tradicionāli pārstāvēs dalībnieki no Zālītes speciālās internātpamatskolas, VSAC “Zemgale” filiāles “Ziedkalne” u.c. Plānots, ka festivālā piedalīsies vismaz divpadsmit dalībnieku, gan individuālie izpildītāji, gan skolas un kolektīvi.

Pasākumu vadīs jelgavnieki Kārlis Žūriņš un Evelīna Šulca. Žūrijā būs fonda “Nāc līdzās!” vadītāja Sarma Freiberga, Jelgavas novada Kultūras pārvaldes vadītāja Anita Liekna un režisors Valdis Pavlovskis. Kā īpašie viesi uzstāsies Jelgavas popgrupa “Smaids”, duets Signe un Jānis Aizupieši, kas piedalījās 2018. gada mūzikas šovā “X faktors”.

Savukārt Jelgavas Kultūras nama 2. stāva vestibilā apskatāma radošo darbu izstāde, kuras tēma šogad ir “Lelles”. Četras skolas radījušas dažādus telpiskus objektus no kartona, keramikas, ādas un pat korķa materiāla.

Integratīvais mākslas festivāls “Nāc līdzās” aizsācies jau 1997. gadā, un tā mērķis ir dot iespēju Latvijas bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, bāreņiem un bērniem no sociāli nelabvēlīgas vides apliecināt savu talantu mākslinieciskajā jaunradē.

Ieeja koncertā ir bez maksas, tādēļ S.Freiberga īpaši aicina to apmeklēt bērnus un jauniešus, atgādinot par pasākuma ideju: “Caur mākslas procesu šie cilvēki ar īpašām vajadzībām rāda savu varēšanu, tādējādi ar savu talantu ienākot sabiedrībā. Mēs aicinām pasākumu apmeklēt bērnus no vispārizglītojošām skolām. Daudziem tā ir viena no retajām iespējām satikt šādus bērnus, jo uz ielām viņu joprojām ir ļoti maz. Pasākumos mēs redzam, ka bērni ir līdzīgi un caur emocijām un mākslu visi satuvinās. Mākslinieciskās izpausmes ir kā instruments, kā tilts, kas savieno šīs pagaidām vēl atdalītās pasaules. Arī šiem bērniem koncerts ir īpašs piedzīvojums, jo uzstāšanās ir uz skatuves lielā zālē ar gaismām, aparatūru un mikrofoniem.”

Foto: no arhīva