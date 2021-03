Naudu par atcelto pasākumu biļetēm atmaksā Jelgavas kultūras nama kasē

Sakarā ar Ministru kabineta pieņemto lēmumu par ārkārtējās situācijas pagarināšanu līdz 6. aprīlim, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē "Kultūra' informē, ka martā plānotie pasākumi Jelgavas kultūras namā nenotiks un informācija par to norisi sekos. Tāpat saistībā ar esošo situāciju vairāki pasākumi tikuši atcelti un nauda par iegādātajām biļetēm tiek atmaksāta kultūras nama kasē, kas strādā otrdienās, ceturtdienās un sestdienās, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Sakarā ar pagarināto ārkārtējo situāciju, atcelti sekojoši pasākumi: koncerts "Dieva dēli. Saules meitas", Ainara Mielava jubilejas koncerts "220 VOLTI" un Latvijas Jaunatnes teātra muzikālā izrāde "Pifa Ziemassvētki". Informācija par visiem atceltajiem un pārceltajiem pasākumiem pieejama ŠEIT.

Nauda par biļetēm, kuras iegādātas elektroniski "Biļešu paradīze" mājaslapā, tiek atmaksāta automātiski. Savukārt par klātienē iegādātajām biļetēm atmaksu veic Jelgavas kultūras nama kasē. Kase ir atvērta otrdienās no pulksten 10 līdz 13, ceturtdienās no pulksten 17 līdz 19 un sestdienās no pulksten 10 līdz 12. Naudas atmaksa par biļetēm uz pārceltajiem pasākumiem netiek veikta.

Informācijai par pasākumiem var sekot Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Kultūra" mājaslapā kultura.jelgava.lv un sociālo tīklu kontos. Jautājumu gadījumā ar iestādi “Kultūra” var sazināties attālināti pa tālruni 63023461, 25900004 vai e-pastu kultura@kultura.jelgava.lv.

