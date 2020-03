Ne tikai deja, bet arī kopā būšana. Deju kolektīvam “Ritums” - 40

“Šie pieci kopā pavadītie gadi ir bijis laiks, kurā dejotājiem saprast, kas esmu es, man – kas ir “Ritums”. Laika gaitā cilvēki ir mainījušies, bet man ļoti patīk tas sastāvs, kas ir šobrīd. Dejotāji ir atvērti, gatavi darboties, nesaka nē manām brīžiem ambiciozajām un trakajām idejām. Šķiet, mums ir izvērtusies ļoti veiksmīga sadarbība. Protams, katrs esam personība ar savām adatiņām, bet kopīga mērķa dēļ visi ir gatavi nākt un darīt,” par savējiem stāsta Tautas deju ansambļa (TDA) “Ritums” vadītāja Ieva Karele. Ja vīruss “Covid-19” nebūtu apturējis kultūras pasākumu rīkošanu un cilvēku pulcēšanos vienuviet, 21. martā kolektīvs ar koncertu “Riti, riti “Ritumā”” Jelgavas Kultūras namā būtu svinējis savu 40. jubileju. Pie “Rituma” paviesoties, aprunāties ar I.Kareli un dejotājiem paguvām dažas dienas pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas.

Sāk ar balles dejām

Jubilejas koncertu, kas pārcelts uz 13. jūniju, “ritumieši” iecerējuši divās daļās un veido kopā ar režisori Lolitu Muižnieci. Pirmajā daļā uz skatuves satiksies dažādu gadu dejotāji. Tiks izdejotas dejas, kam bijusi īpaša nozīme kolektīva tapšanā, un dejas, ko radījusi kolektīva dibinātāja un ilggadēja vadītāja Maija Sālzirne. “Atgriezīsimies vēsturē un atskatīsimies, kā viss toreiz notika. Koncertu sāksim ar senajām balles dejām, kas bija “Rituma” pirmais repertuārs. Lai kolektīvam būtu, ko dejot, un tas atšķirtos no citiem, Maija sāka radīt arī pati savas dejas,” stāsta I.Karele.

Sava laika dejotājus sapulcējusi kādreizējā kolektīva vadītāja Anda Zeidmane. “Tāpat kā Maija, arī Anda savā laikā strādāja ļoti ražīgi un radīja savas horeogrāfijas. Viņai joprojām ir tikpat daudz enerģijas. To var apbrīnot un no viņas mācīties, tādu cilvēku nav daudz,” vērtē I.Karele. A.Zeidmane ieguldījusi lielu darbu M.Sālzirnes deju mantojuma saglabāšanā.

Foto: Nils Jaunsubrēns un no deju kolektīva “Ritums” arhīva